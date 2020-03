Dermed er det slutt på det 14 år lange styre til det venstrepopulistiske og innvandringsfiendtlige Smer-SD, som ledes av tidligere statsminister Robert Fico.

Drapet på gravejournalisten Jan Kuciak og den politiske oppvasken som fulgte, var det dystre bakteppet for lørdagens valg i Slovakia.

Drapsetterforskning avdekket korrupsjon

Drapet på Kuciak og hans kjæreste Martina Kusnirova i 2018 rystet Slovakia og førte til store demonstrasjoner mot kriminalitet og korrupsjon. Det utløste til slutt en politisk krise som endte med at Fico gikk av som statsminister.

Drapsetterforskningen avdekket utbredt korrupsjon på høyt nivå, som utløste et raseri i befolkningen som trolig har bidratt til lørdagens valgresultat.

Demonstrasjon på toårsdagen for drapet på Jan Kuciak og kjæresten Martina Kusnirova. Foto: David W Cerny / Reuters

Den drepte journalisten hadde skrevet flere saker der han avslørte samrøre mellom politikk, ordensmakt og forretninger. En tidligere soldat innrømmet at det var han som skjøt journalisten og sier han drepte kjæresten slik at hun ikke skulle kunne viten om det som hadde skjedd. Soldaten sa et forretningsmann hadde hyret ham for å gjøre jobben.

Lovene skal gjelde for alle

Partiet for vanlige folk og uavhengige personligheter (OLaNO), som ledes av Igor Matovic, fikk lørdag nær 25 prosent av stemmene og 53 mandater i nasjonalforsamlingen. Robert Ficos Smer-SD må nøye seg med litt over 18 prosent og 38 mandater.

– Det var drapet på Jan Kuciak og Martina Kusnirova som vekket Slovakia. Min regjering vil ha en nulltoleranse for korrupsjon, sa Matovic.

En uke etter drapene, i februar 2018, var det demonstrasjoner i gatene i Slovakias hovedstad Bratislava. Foto: Vladimir Simicek / AFP

For å få flertall er det ventet at Matovic inngår samarbeid med et konservativt og et liberalt parti som har fått henholdsvis 13 og 12 mandater hver. Det gir et flertall på 78 i nasjonalforsamlingen som har 150 seter.

– Folk vil at vi skal renske opp i Slovakia. De vil at Slovakia skal bli et rettferdig land der lovene gjelder for alle, sa Matovic da store deler av stemmene var talt opp.

Et populistisk ytre høyre-parti, Vi er familien, ble tredje største parti med 8 prosent og 17 mandater.

Smer-SD har siden 2006 vunnet hvert eneste valg i Slovakia med stort flertall. Sist, i 2016, fikk partiet 28 prosent etter å ha drevet en valgkamp fokusert på motstand mot innvandring.

Tsjekkoslovakia ble i 1993 delt i to selvstendige land, Tsjekkia og Slovakia. Begge landene er i dag medlem av både Nato og EU.