Antatt gjerningsmann pågrepet i New York: Siktet for terror

Mannen ble pågrepet nær St. Marks og First Avenue på Manhattan, skriver NBC New York onsdag kveld norsk tid.

Han er nå siktet for føderale terrorlovbrudd, opplyser påtalemyndigheten, ifølge NTB.

Flere videoer av pågripelsen deles nå på Twitter og viser den antatte gjerningsmannen påført håndjern.

Tirsdag etterlyste politiet 62 år gamle Frank R. James. Onsdag fikk han formelt status som mistenkt i saken.

Dette bildet levert av New York City Police Department viser bilde av Frank R. James, som har blitt identifisert av politiet . Foto: AP

Ifølge TV-stasjonen kilder skal den mistenkte ha opphold seg på t-banen i flere timer etter skytingen.

Et reisekort kjøpt med ett av hans kredittkort ble brukt på en stasjon i Brooklyn lenge etter angrepet.

– Kjære newyorkere: Vi har ham, sa ordfører Eric Adams til pressen kort tid etter pågripelsen.

Flere detaljer om pågripelsen er ventet senere onsdag.

FLERE SKADET: Flere personer skal være alvorlig skadet etter en skyting på T-banestasjon i New York. Foto: Armen Armenian/Facebook

Leide varebil

I forbindelse med etterforskningen har myndighetene undersøkt videoer i sosiale medier der James sier USA er et rasistisk samfunn gjennomsyret av vold. Han kom også med utfall mot New Yorks ordfører Eric Adams, skriver NTB.

Politiet vet at han leide en varebil i Philadelphia fra leiefirmaet U-Haul dagen før skytingen fant sted.

– Nøkler til denne varebilen ble funnet på åstedet, sa politiet på en pressekonferanse tirsdag.

NYPD-bombegruppen inspiserer en varebil som antas å være knyttet til den mistenkte for skyting på T-banen 12. april 2022 i New York City. Foto: David Dee Delgado / AFP

Flere alvorlig skadet

Fem personer ble alvorlig skadet etter angrepet i morgenrushet tirsdag morgen.

Totalt ti personer ble skutt, syv menn og tre kvinner. I alt ble minst 29 personer behandlet for skader på sykehus.

– Ingen er livstruende skadet, sa politimester Keechant Sewell på en pressekonferanse tidligere tirsdag.

Det er ventet at de som ble alvorlig skadd, vil overleve.

– Det ble gjort funn av et halvautomatisk håndvåpen, og flere magasiner med ammunisjon, en øks, detonerte og udetonerte røykgranater, en svart søppelkasse, en tralle og bensin, sa politiet.

Kilder i politiet sa tidligere at de tror våpenet kilte seg fast under skytingen.

Skyting i T-banen i New York Du trenger javascript for å se video.

Nødetater utenfor inngangen til T-banestasjonen hvor flere ble skutt i New York. Foto: John Minchillo / AP

Her løper passasjerene ut av t-banevognen Du trenger javascript for å se video.

Kartet viser stasjonen i Brooklyn hvor T-banen stoppet på grunn av skyting tirsdag morgen lokal tid.

Forteller om total panikk

T-banekonduktøren Yav Montano har snakket med CNN. Han var i vognen hvor skytingen skal ha funnet sted.

– Det var masse blod som rant på gulvet. Da det skjedde skjønte jeg ikke at det var skyting, for det hørtes ut som fyrverkeri, sier Montano til CNN.

– Alt jeg så var mennesker som tråkket på hverandre, tråkket over hverandre, og prøvde å komme til døra som var låst. Og masse panikk.

Montano estimerer at opp mot 50 mennesker var i T-banevognen sammen med han. Han gjemte seg, og forsøkte å hjelpe en eldre kvinne med å gjemme seg.

– Jeg var foran i den tredje vogna, og alt skjedde bakerst i den samme vogna. Så fort røyken blusset opp slukte den alt, sier Montano.

Skoler ble stengt

Antallet skytinger har økt i New York fra 260 på denne tiden i fjor til 296 så langt i år, skriver The New York Times.

New Yorks guvernør, Kathy Hochul, uttrykte frustrasjon rundt masseskytinger.

– Ingen flere masseskytinger. Ikke noe mer ødeleggelse av liv. Det må bli en slutt. Det slutter nå. Vi er slitne og lei, sa hun.

Skoler i nærheten av T-banestasjonen stengte av sikkerhetsgrunner dørene og holdt elevene inne, meldte abc7.

Amerikanske skoler har rutiner for hvordan de skal håndtere masseskytinger.

I Washington Post beskrives Sunset Park, der skytingen fant sted, som et svært multikulturelt nabolag, og en gjennomfartsåre for de som pendler fra Brooklyn.

Politiet undersøker mistenkelige gjenstander på en T-banestasjon i New York. Foto: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Høyner sikkerheten på offentlig transport

De store selskapene for offentlig transport i USA ber folk om å rapportere om alt som er uvanlig etter T-baneskytingen i New York.

Boston, San Francisco, Philadelphia, Atlanta og Washington DC melder alle at de høyner sikkerheten etter skytingen i New York, skriver CNN.