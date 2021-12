Antallet innlagte med omikron stiger lite

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Danmark er et landene i verden med best oversikt over utbredelsen av koronavarianten omikron. Antall registrerte smittede med viruset har i flere uker steget brått.

Til tross for dette øker antall innlagte på sykehusene bare i liten grad.

– Det er et veldig godt tegn. Vi håper det vil holde seg. Grunnen til at vi nøler litt med å glede oss for tidlig, er at vi ikke helt vet om omikron er jevnt fordelt i befolkningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog

JULEGAVE: Helsedirektør Bjørn Guldvog sier tallene som kommer fra utlandet er veldige gode tegn på at omikron gir mildere sykdom. Foto: Tonje Grimstad / NRK

Han legger til at det i Danmark har vært mange unge smittede med omikron.

– Så er vi spent på hva som vil skje når omikron for fullt treffer den eldre del av befolkningen, legger Guldvog til.

Helsedirektøren poengterer at dersom det kommer veldig mange samtidige smittede med omikron, så vil varianten, uansett hvor mild den, føre til problemer for helsevesenet.

LIKEVEL FARLIG: Direktør Henrik Ullum i det danske Statens Serum Institut advarer mot optimisme. Smittespredningen på grunn av omikron kan bli voldsom, er budskapet. Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix / NTB

Svak økning

Det danske folkehelseinstituttet, Statens Serum Institut, opplyser at andelen omikron blant de smittede den 23. desember var 75 prosent. Antall innlagte covid-19 pasienter i danske sykehus var mandag 608. Det er omtrent 150 flere enn ved utgangen av november måned. I dette tidsrommet har smitten økt eksplosivt i Danmark.

Ved månedsskiftet registrerte danskene omtrent fem tusen smittede om dagen. Siste døgn har dette steget til over 16.000. I tillegg kommer mørketallene.

Enda lavere

Antallet innlagte i Danmark med covid-19 som hovedgrunn, kan også være lavere enn de allerede lave tallene viser.

– I Danmark blir du registrert som covid-19 pasient dersom du har blitt smittet innen de siste 14 dagene. Det betyr at en del av de som kommer inn med smitte i danske sykehus ikke havner der primært fordi de er smittet av viruset, men på grunn av andre hendelser, opplyser Guldvog.

ADVARER: Den amerikanske smittevernlederen Anthony Fauci sa søndag at det høye antallet omikron-smittede kan motvirke den positive effekten fra at varianten gir mildere sykdom. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Også Storbritannia

Storbritannia gikk for flere dager siden over hundre tusen registrerte smittede i døgnet. Andelen omikron er omtrent den samme som i Danmark.

England har i lang tid hatt et betydelig innslag omikron i smittebildet. Antall innlagte har steget litt brattere enn i Danmark.

De britiske tallene viser at det 23. desember var 1252 innlagte i England. I månedsskiftet var tallet omtrent sju hundre.

Uklart hvor mildt

Flere studier tyder på at omikron gir betydelig lavere risiko for sykehusinnleggelse. Hvor lavt, er fortsatt usikkert.

– I Sør-Afrika er det oppløftene. De melder om en 70 prosent nedgang. Tilsvarende gledelig er tallene fra Edinburgh og Skottland. De sier det kanskje er en nedgang på to tredeler, sier Guldvog.

Helsedirektøren legger til at andre land kommer fram til mye lavere tall, ned til bare tretti prosent reduksjon.

– Så det er en stor usikkerhet i dette, men det at den er noe mindre alvorlig individuelt er nok sikkert, poengterer Guldvog.