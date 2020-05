Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det var en drøm at vi skulle greie å beskytte de eldre, en drøm uten forankring i virkeligheten, sier hun til avisen The Guardian.

Myndighetene i Sverige med Statsepidemiolog Anders Tegnell i spissen, har hatt tro på flokkimmunitet og ikke nedstengning av samfunnet i sin håndtering av koronaviruset.

Antistoffer mot covid-19 er påvist hos 7,3 prosent av folk testet i Stockholm. Det er langt færre enn den svenske Folkhälsomyndigheten hadde håpet på i utgangspunktet.

Under mandagens pressekonferanse kunne Tegnell i tillegg presentere en dyster statistikk. For første gang var antall dødsfall relatert til covid-19 i Sverige over 4000.

Det var søndag registrert 235 døde som følge av sykdommen i Norge.

– Vi har dessverre gått over 4000 døde, sa Tegnell under pressekonferansen, som fortalte at det er rapportert inn 31 nye dødsfall i Sverige det siste døgnet.

Anders Tegnell under mandagens pressekonferanse. Foto: Jonas Ekströmer/tt Nyhetsbyrån / NTB scanpix

Ser positiv utvikling

Sverige har nå registrert 40 koronadødsfall per 100.000 innbyggere, noe som plasserer landet i verdenstoppen.

33.843 har til nå fått påvist koronasmitte i Sverige, en dobbelt så høy andel i forhold til folketallet som i Norge. Tegnell mener likevel at utviklingen går riktig vei, med stadig færre smittede. Dødstallene er også synkende.

– Antallet tilfeller av covid-19 i eldrehjem, spesielt i Stockholm, har gått ned. Det er hyggelig å kunne vise til en positiv utvikling der, sa han blant annet.

– Det var en drøm

Sveriges tidligere statsepidemiolog, Annika Linde, har tidligere støttet Tegnell, men nå sier hun at hun er blitt kritisk til landets koronastrategi.

I et intervju med den britiske avisen The Guardian, sier hun blant annet at de svenske myndighetene skulle satt inn strengere tiltak tidlig i pandemien for å få viruset under kontroll.

Hun mener Sverige trengte mer tid på å forberede seg.

– Om vi hadde stengt ned tidlig - da kunne vi forsikre oss om at vi hadde det som krevdes for å beskytte de som var mest utsatt, forteller hun.

Linde, som var statsepidemiolog i Sverige fra 2005 til 2013, har skiftet mening blant annet på grunn av Sveriges høye dødstall i forhold til nabolandene.

Til den svenske avisen Dagens Nyheter, sier Linde også at hun ikke tror at Sveriges strategi vil gi det beste utfallet av koronapandemien.

I et intervju med Sveriges Radio søndag sier Tegnell at dette er kritikk han er vant til å få.

– Men når jeg stiller spørsmålet «akkurat hva kunne vi gjort som hadde gitt et helt annet utfall?», får jeg ikke så mange svar, sier han.

