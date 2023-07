Anspent stemning rundt Zaporizjzja

Europas største atomkraftverk finner vi i Zaporizjzja. Siden 80-tallet har Ukraina brukt kraftverket til å produsere energi gjennom sine seks reaktorer.

Men kun en liten uke etter at Russland startet sin invasjon av Ukraina, falt atomkraftverket under russisk kontroll. Siden har stemningen rundt kraftverket vært anspent.

Nå er flere nok en gang urolige over hva som kan skje, da Russland og Ukraina anklager hverandre for å planlegge nye angrep på kraftverket.

Over 600 kilometer til vest fra Zaporizjzja, skal det være lange køer ved grenseovergangen mellom Ukraina og Moldova. Ifølge Sky News skal flere ukrainere begynt å flykte fra området.

Russland har kontrollert kraftverket siden mars 2022. Foto: AFP

Det er økt grunn til bekymring når også lokal befolkning ser ut til å flykte fra området, mener Tom Røseth som hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole.

– Ukrainerne har vist at de nødig flykter uten grunn.

Russiske styrker har etablert militært utstyr på området over tid og siste uker redusert personellet ved kjernekraftverket.

–Å skade kraftverket er mulig russisk handlemåte for å eskalere for å forstyrre den pågående ukrainske offensiven, sier Røseth.

– Trusselen er stor

Flere ganger har den blitt utsatt for angrep, som i mars 2022 da det oppsto en brann ved kraftverket etter angrep fra russiske styrker.

Et halvt år senere, i september, ble kraftverket stengt ned som følge av krigen.

I Kreml hevder russerne at trusselen for ukrainsk sabotering av kraftverket er stor.

Renat Karchaa, rådgiver for Russlands atomenergibyrå, gikk ut på statlig TV tirsdag kveld og sa at den ukrainske hæren kan prøve å angripe kjernekraftverket så tidlig som onsdag kveld.

Ukraina hevder det motsatte.

I en telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj at russerne planlegger «farlige provokasjoner» ved kraftverket.

– Russland har spilt på atomtrusselen lenge for å avskrekke vestlig støtte til Ukraina. Det har så langt ikke fungert, sier Røseth og fortsetter:

– En lite skjult russisk trussel om sabotasje ved Europas største kjernekraftverk vil skape bekymringer. Det vil signalisere russisk vilje til å eskalere til taktiske atomvåpen.

Tom Røseth mener det er mindre sannsynlig med en eksplosjon som gir konsekvenser lik Tsjernobyl. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Hvor sannsynlig er det at russerne planlegger et angrep mot kraftverket?

– Det er sannsynlig at russiske styrker har lagt ut eksplosiver. Det er sannsynlig at dette anvendes for å avskrekke og vise at de ikke overgir kraftverket, men heller velger å ødelegge det. En eksplosjon som gir konsekvenser lik Tsjernobyl er mindre sannsynlig.

Atomsikkerhetssjef på besøk

For noen få uker siden reiste sjefen for det internasjonale atomsikkerhetsbyrået IAEA, Rafael Gross, atomkraftverket i Zaporizjzja.

Med livet som innsats, befant han seg midt i krigssonen i Ukraina, får å se på sikkerhetsforholdene til kraftverket.

Etter besøket sa han til NRK at situasjonen ved atomkraftverket er under kontroll, enn så lenge.

Atomsikkerhetssjefen Rafael Grossi besøkte kjernekraftverket i sommer. Da sa han til NRK at situasjonen ved atomkraftverket i Zaporizjzja er under kontroll, enn så lenge. Foto: AFP

Avdelingsdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Jan Helge Kaiser, beskriver situasjonen som alvorlig ovenfor NRK.

– Det kan forurense landbruksareal og drikkevannskilder lokalt, eller gjøre områder utilgjengelig for mennesker. Det vil gi nedfall lokalt i Ukraina.

Samtidig sier Kaiser at Norge er godt forberedt på grunn av beredskapen i landet.

– Et utslipp fra et kraftverk som Zaporizjzja vil gi marginale konsekvenser for Norge. For vår del er det langt til Ukraina. Slik værprognosene er nå vil et utslipp i Ukraina ikke komme hit, det vil gå til Russland.