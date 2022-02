I to og en halv uke har demonstranter lammet deler av hovedstaden Ottawa. Det har ført til stengte butikker, mange kanadiere har ikke våget seg til sentrum av byen.

Protestaksjonene startet med lastebilsjåfører som var sinte fordi myndighetene krevde at de måtte være vaksinert for å kunne krysse grensen til USA.

Andre grupper har slått seg sammen med sjåførene. Aksjonene har utviklet seg fra en protest mot vaksineplikt til en protest mot regjeringen i Canada. Enkelte blant demonstrantene oppfordrer til maktovertagelse, skriver Ottawa Citizen.

Dette er aksjonister i sentrum av Ottawa. En rekke offiserer granskes for å ha vært aktive i demonstrasjonene mot vaksiner og mot egen regjering. Bildet er tatt 29. januar. Foto: LARS HAGBERG / AFP

Aktivistene i sentrum av hovedstaden nekter å følge politiets ordre om å gi seg, skriver The Guardian. Statsminister Justin Trudeau har mandag innført unntakslover i landet.

Offiserer sentrale i demonstrasjonene

Nå viser det seg at flere offiserer og soldater i det kanadiske forsvaret har hatt sentrale roller i aksjonene.

Noen har vært aktive demonstranter og ropt slagord mot vaksineplikt og egen regjering.

Andre har levert forsyninger til demonstrantene. Det ligger an til en kraftig oppvask i flere militære avdelinger.

Ottawa Citizen skriver at tre betrodde offiserer i antiterrorstyrken Joint Task Force2 (JTF2) nå blir etterforsket for aktiv deltagelse i demonstrasjonene.

De tre er høyt klarerte spesialsoldater i elitestyrken som blant annet skal kunne gi beskyttelse til statsministeren og andre VIP-personer i en krisesituasjon.

Major kaller politikerne «forrædere»

Ottawa Citizen skriver om en major som også er under etterforsking. Den navngitte majoren skal ha oppfordret andre i forsvaret til å stå opp mot politikere i provinsene og nasjonalt.

Offiserer skal også ha agitert mot statsminister Justin Trudeau skal vi tro hovedstadsavisen Ottawa Citizen. Foto: PATRICK DOYLE / Reuters

Majoren anklager politikerne for å være «forrædere» og mener de undertrykker det kanadiske folk.

I en ni minutter lang video skal offiseren ha vært svært tydelig på hva han mener.

– Jeg påkaller mine kamerater i det militære og i politiet å stå fram og beskytte deres kjære mot det medisinske tyranniet som regjeringen har tvunget på oss, sier han blant annet.

– Undergraver demokratiet vårt

Forsvarsdepartementet vil ta et oppgjør med offiseren, sier talsperson Dauke Le Bouthillier til Ottawa Citizen.

– En bærebjelke i demokratiet vårt er prinsippet om at de militære er ansvarlige overfor våre valgte ledere, sier talspersonen.

– De som ser bort ifra dette prinsippet, undergraver fundamentet i demokratiet vårt, sier Bouthillier.

Forsvaret har også åpnet en sak mot en offiser i Luftforsvaret. Han har ikke bare agitert til støtte for demonstrantene. han skal ha vært aktiv på sosiale medier og distribuert materiale med kritikk av statsminister Trudeau og vaksiner.

Anklaget for «mytteri»

I Canada er det påbudt for alle statsansatte å vaksinere seg. Forsvaret har nylig sparket ti ansatte som har nektet å la seg vaksinere.

I Canada har Forsvaret hatt en sentral rolle i å få ut vaksiner og annet materiale relatert til korona, til by og bygd i det store landet.

I mai 2021 skal en offiser ha oppfordret soldater til å nekte å distribuere vaksiner. Han skal ha brukt sin stilling til å påvirke andre.

Aktivistene i Ottawa mener innbyggerne må få velge selv. Ottawa Citizen skriver at demonstrantene har fått hjelp og støtte fra offiserer i forsvaret. Foto: SPENCER PLATT / AFP

Offiseren er anklaget for å ha brutt en lov som er nært knyttet til mytteri. Dette skal være første gang på flere tiår at mytteriparagrafen er tatt i bruk i Canada, skriver Ottawa Citizen.

Varslet om ukultur

Hovedstadsavisen skriver at det var pensjonerte offiserer som slo alarm on en ukultur på Forsvarets øvingssenter Dwyer Hill. Dette skal være et senter for antiterror trening.

Varslerne skal i lengre tid ha merket seg at offiserer på senteret over lengre tid har ytret seg kritisk til vaksinering og til politikken som statsminister Trudeau fører.

De pensjonerte offiserene skal også ha slått alarm om at offiserer i antiterrorstyrken Joint Task Force2 tok aktivt del i protestaksjonene i sentrum av hovedstaden.

Forsvaret har også innledet gransking av personer som skal ha levert forsyninger til demonstrantene, skriver Ottawa Citizen.