Ansatt pågrepet for fire drap på tysk institusjon for funksjonshemmede

Nødetatene rykket ut til Oberlin-klinikken i Potsdam ved 21-tiden onsdag kveld. Der gjorde de en grufull oppdagelse.

På ulike rom i klinikken lå fire pasienter drept, alle med tydelige skader. En femte pasient ble kjørt til sykehus i all hast med alvorlige skader, ifølge politiet.

Klinikken beskrives som en avdeling for pasienter med nedsatt funksjonsevne, skriver den tyske avisen Bild.

Det som vanligvis er et sted hvor pasienter blir tatt omsorgsfullt vare på, er nå et åsted for grufulle handlinger.

Betydelige skader

– Ofrene bærer preg av betydelige ytre voldsskader, sier talsmann Thorsten Herbst for politiet til nyhetsbyrået AP.

Herbst sier at kvinnen som er pågrepet i saken, umiddelbart pekte seg ut som mistenkt i saken, men han vil ikke gi noen ytterligere opplysninger rundt dette.

Det er ukjent hvordan kvinnen stiller seg til den alvorlige siktelsen, eller hva som er motivet for de brutale drapene.

Omfattende etterforskning

I løpet av natten har kriminalteknikere jobbet på spreng med å sikre spor på klinikken. Politiet har i tillegg gjennomført en rekke avhør og andre undersøkelser, skriver Bild.

Ved 04.45-tiden kom to biler fra et begravelsesbyrå til stedet for å hente ut drapsofrene. De vil bli obdusert for å endelig fastslå dødsårsaken.

POTSDAM: Presse og flere andre utenfor Oberlin-klinikken i Potsdam torsdag morgen. Foto: Christophe Gateau / AP

Både politi og instituttet, som er organisert som en stiftelse, har vært svært forsiktige med å slippe detaljer om saken.

De ønsker først å informere de pårørende og de rundt 80 ansatte som møter på jobb torsdag morgen, ifølge avisen.

Pasienter og ansatt

Lokalavisen Potsdamer Neueste Nachrichten skriver at alle ofrene var pasienter på klinikken, og at den pågrepne kvinnen er ansatt der.

Ofrene skal være henholdsvis to kvinner og to menn. Drapsofrene bar preg av stikkskader, skriver Bild.

Klinikken inneholder både et sykehus, en boenhet og et dagsenter for mennesker med ulike funksjonshemninger.

Lokalpolitiker Babette Reimers (63) fra Sosialdemokratene SPD la torsdag morgen ned fire roser på asfalten utenfor bygget.

– Én rose for hvert av ofrene. Dette er så fælt. Klinikken er en del av vårt nabolag, jeg vil uttrykke mine kondolanser, sier hun til Bild.

Potsdam grenser til den sørvestre delen av den tyske hovedstaden Berlin.