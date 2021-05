Ansatt i Kirkens Nødhjelp mistet fem barn i angrep mandag

Palestinske Hamas sendte sju raketter mot Jerusalem mandag ettermiddag. Israel svarte nesten umiddelbart på angrepet, og minst ni ble drept i Gaza.

Blant dem var de fem barna til en lokalt ansatt hos Kirkens Nødhjelp.

Mistet fem barn.

– Det skjedde rundt klokken 06. Hun var hjemme, de fem barna hennes var ute og lekte foran huset. Så kom angrepet, og alle barna ble drept. Det forteller Mads Frilander, han er landsjef for Kirkens Nødhjelp og den danske Folkekirkens Nødhjælp i Palestina og Israel. De to organisasjonene samarbeider i området.

Landsjef for Kirkens Nødhjelp i Palestina og Israel, Mads Frilander Foto: Kirkens Nødhjelp

Han forteller at organisasjonene har tre lokale medarbeidere i Gaza og at de er 12 i Jerusalem.

– Vi er sjokkert og utrolig triste over dette. Vi prøver å gi all støtte vi kan til kollegene våre i Gaza.

Finlander sier at partene må presses av internasjonale myndigheter for å jobbe for en rettferdig løsning på konflikten.

– Når internasjonale aktører ikke gjør det vil dette aldri stanse.

Ingen tenker på oss

Mirfat Almasri mistet to av brødrene sine i angrepet mandag.

– Vi skulle handle klær etter fasten. Jeg var veldig glad. Jeg ropte etter dem og sa «kom, vi må kle på oss». Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg mistet to av mine brødre. Den ene var 10 år, den andre ett og halvt år. Hva har de gjort for å dø. De fikk en bombe over seg. Bombene kom etter hverandre med en gang de gikk ut av huset. Dette forteller Mirfat. og hun fortsetter:

Mirfat Allmasri mistet to av brødrene sine i angrepet mandag kveld.

– Det er ingen som tenker på oss. Alle roper at de vil ha Jerusalem, men det er ingen som ser på oss. Hva har barna gjort? Han ene er 10 år, og den andre to år. Hva har de gjort?! Den arabiske verden må gjøre noe. Hvor er verden? Ingen har noen samvittighet lenger, gråter Mirfat.

Kirkens Nødhjelp i dyp sorg

– Jeg ble fortvilet og vi i Kirkens Nødhjelp er i dyp sorg i dag for vår kollega i Gaza, etter at de samlet seg utenfor hjemmet sitt i går kveld og ble rammet av et angrep. Det sier generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten til NRK.

– Dette området er man vant til er urolig, men nå har det skjedd en kraftig opptrapping av volden på begge sider. Vi ser hvordan denne galskapen rammer uskyldige sivile og barn. Det preger arbeidet vårt, men vi er der over lang tid, fordi vi ønsker å bidra til å hjelpe sivile, med blant annet helse, og sikre vann og sørge for beskyttelse mot overgrep.

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten Foto: Kirkens Nødhjelp

Høybråten sier at arbeidet til organisasjonen vil fortsette.

– Men selvfølgelig innenfor de rammene vi finner forsvarlig. Det er en veldig alvorlig situasjon. Våre ansatte er fortvilet, vi støtter dem fra kontoret vårt i Gaza og i Jerusalem på beste måte. Men det sier seg selv, dette er en stor tragedie som har rammet oss.

Høybråten sier at situasjonen mellom partene er sterkt eskalerende. Tirsdag ble to kvinner drept i angrep i Jerusalem, og flere såret.

– Stopper ikke denne galskapen, vil mange flere liv gå tapt, slik vi har sett det siste døgnet. Vår appell til partene er å innstille kamphandlingene og roe ned situasjonen og komme frem til en fredelig vei videre.

