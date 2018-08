Anonyme donerer våpen til distrikt i Texas for å hindre flere skoleskytinger

Under et møte i skoledistriktet stemte styret ja til å akseptere gavene, ifølge The Guardian.

I forkant av semesterstart har skolen ønsket å investere i sikkerhetsutstyr som en reaksjon mot skoleskytingen på Santa Fe videregående skole i mai.

Ti personer ble drept og 13 ble skadet da en elev skjøt mot lærere og elever i en kunst- og håndverksklasse i mai.

Anonyme donasjoner

I likhet med flere andre distrikter i Texas, har Santa Fe vurdert hvordan sikkerheten best kan bedres etter massakren.

I etterkant av skytingen har det blitt donert gaver verdt mer enn 100 000 kroner, som distriktet altså nå ønsker å ta imot.

Blant annet har det blitt donert rifler, ammunisjon, kikkertsikter og våpentrening for betjenter i politidistriktet til en verdi av 160 000 norske kroner. Åtte AR-15-rifler står på lista over donasjoner.

Metalldetektorer vil også bli installert ved barneskolen, ungdomsskolen og den videregående skolen i distriktet.

Les: USA og våpen forklart i ni grafer og diagrammer

Laster Highcharts-innhold

Forbereder seg til skolestart

Skoledistriktets politi setter inn til sammen 24 flere betjenter og fem sikkerhetsansatte som skal hindre eventuelle skoleskytinger.

Opprustningen skal være klar til skolestart 20. august.

Skoledistriktet har ennå ikke tatt stilling til om de skal innføre det omstridte tiltaktet som lar lærere i Texas bære våpen. Tillatelsen gjelder for lærere på skoler som det tar lenger tid for politiet å rykke ut til.

– Første skoledag vil det bevæpnede personellet være politibetjenter. Vi vil ikke ha klart programmet for bevæpnede lærere, sier lederen av styre ved skolen, JR Nordman til Galveston County Daily News.

Investerer dyrt

Utdanningsdepartementet i USA ga skoledistriktet 1 million dollar, om lag 8 millioner norske kroner, i etterkant av skytingen.

Styret ved skolen har bestemt å bruke flere hundre tusen dollar på å installere låser og alarmknapper til klasserommene, i tillegg til de mange metalldetektorene.

Styret bestemte også å etablere psykiatriske tjenester for å hjelpe studenter som er berørt av skytingen.Tjenesten skal også identifisere studenter som utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Enkelte som deltok på styrets møte argumententerte imidlertid for at flere tiltaktene ville ha for liten effekt i forhold til kostnadene.

Hett tema

President Donald Trump oppfordret lærere denne våren til å bære våpen på skolen.

Hvordan skoler i USA best kan ruste seg mot skolemassakre er et hett diskusjonstema.

Flere republikanere mener det vil hjelpe å ruste lærere og andre personer med våpen. Andre mener at det viktigste er å kontrollere hvem som får eie våpen.

Grafen viser om amerikanerne prioriterer strengere våpenkontroll eller retten til å bære våpen som viktigst. Amerikanerne har stort sett vært delt i to like store blokker de siste tjue årene.