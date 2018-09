Anonym medarbeider ut mot Trumps «umoralske» lederskap

Det er The New York Times som har publisert en usignert kronikk kalt «Jeg er en del av motstandsbevegelsen på innsiden av Trump-administrasjonen».

Avisen beskriver den ikke navngitte forfatteren av kronikken som «en høytstående ansatt i Trump-administrasjonen».

Før kronikken starter skriver New York Times at det er et uvanlig steg å publisere en usignert kronikk, men at det gjøres for å beskytte vedkommendes identitet og fordi vedkommendes stilling kan stå i fare. Budskapet er overordnet, innleder avisen.

«Ustabilitet» hos Trump

I kronikken skriver vedkommende at Trump-medarbeidere er klare over presidentens mangler og at «vi forsøker å gjøre rett selv når Donald Trump ikke kan».

Forfatteren hevder også at «det var tidlig hvisking innad i administrasjonen» om å utløse grunnlovstillegg 25 som handler om situasjoner der presidenten er erklært uegnet til å fortsette og hvor visepresidenten overtar.

Begrunnelsen var «ustabiliteten» som medarbeiderne observerte, hevder skribenten, som legger til:

– Dette er ikke arbeidet til en såkalt dyp stat. Det handler om arbeidet til et fungerende statsapparat.

En dyp stat er en amerikansk betegnelse på en gruppe mennesker, gjerne innflytelsesrike og på innsiden av myndighetene, som i hemmelighet søker å manipulere og kontrollere myndighetenes politikk.

– Feiging

– Denne feigingen bør gjøre det rette og gå av, sier pressetalsperson for Det hvite hus, Sarah Sanders, i en pressemelding publisert på hennes Twitter-konto.

– Personen bak denne artikkelen har valgt å bedra, framfor å støtte, den rettmessig valgte presidenten i USA. Han setter ikke landet først, men seg selv og sitt ego foran det amerikanske folkets vilje, tordner Sanders.

Hun krever også en beklagelse fra The New York Times for å ha publisert den «patetiske, hensynsløse og egoistiske» kronikken.

President Donald Trump kaller det hele en «skam».

– Vi har noen i det jeg kaller det mislykkede New York Times som snakker om at han er med i motstandsbevegelsen i Trump-administrasjonen. Dette er det vi har har å gjøre med: uærlig media. Det er virkelig en skam, sier Trump.

Han postet senere ett ord på sin Twitter-konto: – FORRÆDERI?