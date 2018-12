Annegret Kramp-Karrenbauer tar over etter Angela Merkel

Regjeringspartiet Christlich Demokratische Union (CDU) har fått ny partileder etter mektige Angela Merkel. Dermed fikk det mannstunge partiet enda en kvinnelig leder.

Den nye partilederen Annegret Kramp-Karrenbauer, som går under kallenavnet «AKK», er nåværende generalsekretær i partiet og kalles ofte for «Mini-Merkel».

Hun ble i vår håndplukket til stillingen som generalsekretær av Mekel, og har vært en tett politisk alliert med den avtroppende partilederen.

Angela Merkel gratulerer sin utvalgte etterfølger Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

Selv har hun sin politiske bakgrunn som blant annet ministerpresident (delstatsstatsminister red.anm.) i Saarland, den lille delstaten sørvest i Tyskland, med kun en million innbyggere.

– Jeg skal fortsette arbeidet med å gjøre CDU til et parti for alle, sa en rørt Annegret Kramp-Karrenbauer i en kort tale etter at avstemningen var over.

Selv om hun regnes som en sentrumskandidat i partiet, har hun understreket sine konservative sider, som at hun er imot likekjønnet ekteskap. Hun har også tatt til orde for at straffedømte syriske flyktninger må sendes tilbake til Syria, og for å gjeninnføre verneplikten. I den økonomiske politikken er hun på venstresiden i partiet.

Selv om hun var favoritt, trodde Annegret Kramp-Karrenbauer det knapt da seieren var i havn. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

Måtte ha to valgomganger

CDU har ikke for vane å skifte leder ofte, partiet har hatt tre ledere siden 1973. Nåværende leder Angela Merkel har ledet partiet siden 2000, over 18 år. Helmut Kohl var leder i hele 25 år.

Landsmøtet måtte denne gangen gjennom to avstemninger før den nye partilederen ble valgt.

For å vinne i første valgomgang var en av kandidatene avhengige av å få 500 stemmer eller mer. Det fikk ingen av kandidatene.

Kramp-Karrenbauer fikk flest stemmer mens Friedrich Merz, partiets tidligere parlamentariske leder, ble nummer to.

Forretningsadvokaten trakk seg ut av politikken for 15 år siden etter å ha lidd nederlag i en bitter maktkamp mot Merkel.

Friedrich Merz tapte andre valgrunde mot Annegret Kramp-Karrenbauer. Foto: Michael Urban / Reuters

Merz og Kramp-Karrenbauer gikk videre til andre valgrunde, hvor altså Merkels allierte trakk det lengste strået med 517 mot 482 stemmer.

Angela Merkel har sagt at hun blir sittende som landets leder frem til valget i 2021 og med Kramp-Karrenbauer som partileder blir dette langt enklere.

Høy temperatur i opptakten til valget

Temperaturen i partiet har vært høy foran ledervalget. Merkels avgjørelse om å gå av, etter svært dårlige resultater for CDU i de siste delstatsvalgene, utløste en maktkamp mellom den konservative og liberale fløyen i partiet.

Kramp-Karrenbauer fikk favorittstempelet før avstemningen, mens blant annet CDU-veteran Wolfgang Schäuble valgte å gå ut med åpen støtte til Friedrich Merz på forhånd.

Det fikk andre partitopper til å reagere, deriblant økonomiminister Peter Altmaier, som selv svarte ved å stille seg bak Kramp-Karrenbauers kandidatur.

– Siden Wolfgang Schäuble nå har åpnet slusene, kan jeg si at jeg er overbevist om at Annegret Kramp-Karrenbauer er best stilt til å samle CDU og vinne valg, sa Altmeier til avisa Rheinische Post.

Schaüble, derimot, argumenterte for at Merz er bedre egnet til å vinne tilbake velgere fra partiet Alternative für Deutschland (AfD) på ytre høyre fløy.

Avtroppende partileder Angela Merkel mottok stående applaus fra sine partifeller i hele ni minutter etter sin siste tale til et CDU-landsmøte. Merkel selv ble tydelig rørt. Du trenger javascript for å se video. Avtroppende partileder Angela Merkel mottok stående applaus fra sine partifeller i hele ni minutter etter sin siste tale til et CDU-landsmøte. Merkel selv ble tydelig rørt.

Advarte mot nasjonalisme i avskjedstalen

Angela Merkel har vært partileder for CDU siden år 2000. Etter 18 år i partilederstolen, 13 av dem som forbundskansler og med fire valgseiere bak seg, takket Merkel av som partileder i dag.

I sin tale ba hun partiet vise hva det står for i møte med en rekke internasjonale utfordringer.

Avvisning av internasjonalt samarbeid, nasjonalismens gjenkomst, fare for handelskriger, hybridkrig, destabilisering av samfunn med falske nyheter og EUs framtid er noe av det som bekymrer Merkel.

– I møte med alle disse utfordringene må vi kristendemokrater vise hva som bor i oss, sa hun.

Hun minnet om at partiet er i langt bedre forfatning enn da hun overtok, da en rekke kriser og skandaler hadde rammet.

– CDU er et annet i dag enn i 2000, og det er en god ting, sa Merkel.

Etter talen fikk hun hele ni minutters stående applaus.