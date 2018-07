Anne Franks familie prøvde å flykte til USA

– Jeg er tvunget til å se om vi kan emigrere og så vidt jeg skjønner er USA det eneste landet vi kan reise til, skrev Otto Frank, Annes far, til en venn i USA i 1941.

Det kommer frem i en rapport om familien Franks forsøk på å komme seg ut av det nazist-kontrollerte Europa som Anne Frank-huset i Amsterdam som i dag publiserer

Rapporten blir publisert i dag – 6. juli – fordi det er datoen i 1942 da familien Frank gikk i dekning i Amsterdam for å unngå å bli arrestert.

Ville flykte i 1938

Otto Frank med sine to døtre Margot og Anne før krigen. Foto: Ap

Anne Frank ble født inn i en jødisk familie i Tyskland i 1929. Hun var bare fire år gammel da familien måtte flykte fra nazistenes Tyskland og bosatte seg i Amsterdam.

De nye dokumentene viser at Otto Frank ville ta med seg familien bort fra Nederland allerede i 1938, to år før landet ble invadert av Tyskland.

I et brev fra 1941, skrev Frank at han i 1938 hadde levert inn en søknad om å få immigrere ved det amerikanske konsulatet i Rotterdam.

Han skrev også at «alle papirer er blitt ødelagt her», etter at konsulatet ble ødelagt da tyskerne bombet Rotterdam til ruiner i mai 1940.

Huset i Amsterdam der Anne Frank og hennes familie gjemte seg. Foto: / / Ap

Tok ikke mot jøder

Selv om ikke innvandringssøknaden hadde blitt ødelagt av nazistenes bomber, ville familien Frank hadde store problemer med å slippe inn USA.

Hundretusener av europeere søkte seg til USA før krigen, men landet førte en svært restriktiv innvandringspolitikk og slapp inn under 30.000 i året.

Etter at Otto Frank ga opp forsøkene på å få familien til USA, viser de nye dokumentene at han høsten 1941 forsøkte å få visum til Cuba.

Selv om det kubanske konsulatet i Nederland var blitt stengt tidligere på høsten, viser papirene at Otto Frank så sent som i november 1941 fortsatt hadde håp om å få reise til Cuba.

11. desember, samme dag som Tyskland erklærte krig mot USA, kom imidlertid det endelige avslaget fra Cuba.

Anne Franks dagbok er blitt lest av millioner etter at den ble oppdaget etter krigen. Foto: BAS CZERWINSKI / Ap

Over to år i dekning

Etter at det ble klart at familien Frank ikke kunne komme seg ut av Nederland, gikk familien 6. juli 1942 i dekning i et gjemmested i Amsterdam.

I over to år i lå familien i dekning, mens Anne Frank skrev i dagboken hun senere skulle bli kjent for over hele verden.

Den jødiske familien ble arrestert av SS 4. august 1944 og sendt til nazistenes utryddelsesleirer.

Anne Frank selv døde av tyfus i februar eller mars 1945 i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen.