Anna varslet politiet om lastebilangrepet: – Jeg er mer sint enn redd

Det er dagen etter at flere personer ble meid ned, og fire personer ble drept, da en lastebil ble kjørt i full fart inn i gågaten Drottninggatan midt i Stockholm sentrum, før den ville ferden endte i kjøpesenteret Åhléns City.

Anna Leo går i den samme gaten som hun gjorde fredag – og som hun gjør nesten hver eneste dag.

Strekningen mellom arbeidsplassen, som ligger i en tverrgate til Drottninggatan, og leiligheten er ikke lang.

– Jeg jobber rett oppi gaten her og bor noen kvartaler nedenfor, sier hun til SVT.

Drottninggatan ble åpnet igjen lørdag. Hjulsporene på asfalten vitner fortsatt om angrepet.

«Hva er det for en idiot som kjører sånn?»

Like før klokken 15 fredag ettermiddag tok Annas vei hjem fra jobb en brutal vending.

– Plutselig braste en stor lastebil forbi meg, nedover Drottninggatan, og så hørte jeg en kraftig lyd da den kjørte inn i løvene, sier hun og peker mot de betongstøpte løvene som skal sperre Drottninggatan for trafikk.

LØVEN: Løver i betong skal sperre Drottninggatan for trafikk. Fredag braste en lastebil forbi løvene og kjørte i full fart inn i gågaten i den svenske hovedstaden. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

Men fredag ettermiddag braste en lastebil inn i og forbi disse sperringene og fortsatte ferden inn i gågaten.

– Jeg ble først overrasket, men så ble jeg sint og tenkte: «Hva er det for en idiot som kjører sånn midt blant folk i en gågate?». Jeg tok opp telefonen for å notere registreringsnummeret, for jeg tenkte jeg måtte varsle noen om kjøringen hans, han kjørte jo som en galning, sier Anna.

Men før hun rakk det, brøt en kvinne ved siden av henne ut: «Han hadde «ranshette» på seg!»

– Da skjønte jeg hva som var i ferd med å skje, sier Anna til den svenske kanalen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ringte politiet: «Det er for sent, det er for sent»

Det gikk fort, hun husker ikke alt klart nå. Men hun mener tankene umiddelbart gikk til terrorangrepet i Nice i Frankrike i fjor sommer, hvor en tunisisk mann kjørte en lastebil inn i folkemengden som feiret den franske nasjonaldagen, og tok livet av 84 mennesker.

Anna hadde selv tilbrakt noen sommerdager i Nice og forlot byen bare to dager før terrorangrepet i fjor. Denne fredagsettermiddagen så hun for seg det samme skje i hennes eget nabolag i Stockholm.

– Jeg ringte politiet med en gang, men da jeg kom i kontakt med dem, så jeg nedover gaten og så lastebilen kjøre mot menneskene. «Det er for sent, det er for sent,» sa jeg. Jeg skjønte at det ikke var noen mulighet for at de ville klare å stanse ham i tide.

Hun forteller at hun fortvilet satte seg ned i gaten. Men så begynte folk å løpe oppover gaten, mot der hvor Anna satt.

– Vi var redde for hva som kunne skje videre, så jeg tok følge med noen og løp inn til en barberer, hvor fire av oss gjemte oss på toalettet. Vi tenkte bare at vi måtte gjemme oss, i tilfelle gjerningsmannen eller –mennene hadde våpen og kom for å skyte oss, sier hun.

ANGREPSBILEN: Lastebilen som ble brukt under angrepet i Stockholm, ble stjålet rett før angrepet. Sent fredag kveld ble den fjernet fra åstedet. Foto: TT NEWS AGENCY / REUTERS

– Dette er min gate

Ett døgn er gått når Anna forteller om drapsferden hun ble vitne til. Hun går igjen i Drottninggatan og i sidegatene.

– Dette er min gate. Jeg går i denne gaten hver dag. Jeg bor her, og jeg arbeider her. Og jeg kommer fortsatt til å gå her. Jeg er faktisk mer sint enn redd, sier hun.

En 39 år gammel mann, som ifølge svenske medier har uttrykt støtte til IS, er siktet etter angrepet.

Fire personer er bekreftet drept i angrepet i Stockholm sentrum fredag. Blant dødsofrene er ifølge den svenske avisen Expressen en 11 år gammel jente, som var på vei hjem fra skolen.

Fortsatt ligger ti personer såret på sykehus. For fire av dem er tilstanden alvorlig, ifølge SVT.