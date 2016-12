Anklager USA for å ha manipulert Israel-avstemning

Israels ambassadør til USA, Ron Dermer, er født i Miami Beach i Florida og flyttet til Israel som 25-åring. Foto: JEWEL SAMAD / Afp

Israelske fortsetter sin knallharde angrep på alle som stemte for eller avsto fra å stemme under avstemningen i FNs sikkerhetsråd fredag der det ble krevd stans i all bygging av bosettinger på den okkuperte Vestbredden.

Resolusjonen ble vedtatt da USA avsto fra å stemme i Sikkerhetsrådet fredag kveld. De 14 andre medlemmene av Sikkerhetsrådet stemte for forslaget.

Vanligvis har USA lagt ned veto i Sikkerhetsrådet mot resolusjoner som kritiserer Israel, men denne gang valgte USA å avstå.

Anklaget USA

– Det som er opprørende er at USA sto bak at de rottet seg sammen. Jeg synes det er en trist dag, et skammens kapittel, sier Israels ambassadør til USA, Ron Dermer, it et intervju med CNN.

Han sier at Israel planlegger å legge frem bevis for at USA sto bak.

– Vi har klare bevis for det. Vi vil legge frem bevisene for den nye administrasjonen på et passende tidspunkt. Hvis de så vil dele det med det amerikanske folk, er det velkomne til det, sa Dermer.

I dag fulgte den israelske regjeringen opp med å si at den hadde «sikker informasjon» fra arabiske kilder om den amerikanske regjeringens handlinger.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu og USAs president Barack Obama under et møte i Det hvite hus i fjor. Forholdet mellom de to er blitt stadig dårligere de siste årene. Foto: Andrew Harnik / Ap

Trump stoppet avstemning

Forslaget som krever stans i all bygging av bosettinger ble først lagt frem av Egypt.

Etter en telefon fra USAs påtroppende president Donald Trump til den egyptiske militærdiktatoren Abdel Fattah al-Sisi valgte imidlertid Egypt å trekke forslaget.

Ifølge Reuters skal israelske myndigheter ha kontaktet Trump om saken etter at de ikke hadde klart å overtale amerikanske tjenestemenn til å nedlegge veto.

Fire land, New Zealand, Malaysia, Senegal og Venezuela, valgte likevel å fremme forslaget og det ble vedtatt fredag.

Etter alt å dømme mener den israelske ambassadøren at USA i kulissene har arbeidet med å få de fire landene til å fremme forslaget.

Avlyste statsbesøk

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har reagert sterkt mot alle landene som stemte for forslaget.

Ambassadørene fra alle landene i Sikkerhetsrådet som har ambassade i Israel ble søndag kalt inn Benjamin Netanyahu og fikk en overhaling.

I tillegg har Israel kalt hjem sine ambassadører i New Zealand og Senegal, to av landene som stemte for resolusjonen i Sikkerhetsrådet.

I går avlyste så Israel det offisielle besøket som Ukrainas statsminister, Volodymyr Groysman, skulle ha foretatt i Israel denne uken.

Grunnen er at Ukraina er at av landene som stemte for forslaget i Sikkerhetsrådet.