Den tidligere valgkampsjefen sitter for tiden i husarrest og har forbud mot å uttale seg om etterforskningen.

Spesialetterforsker Robert Muellers etterforskere i granskingen av den påståtte russiske innblandingen i presidentvalget i 2016, hevder de påståtte forsøkene på å kontakte vitner er et brudd på forbudet.

MUELLER: Lite er kjent om spesialetterforsker Rovert Muellers arbeid med Russland-etterforskningen. De store spørsmålene står fremdeles ubesvart. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Muellers team anklager videre presidentens tidligere valgkampsjef for å ha forsøkt å påvirke de mulige vitnene.

Mueller, som etterforsker om det var et mulig samspill mellom Trump-kampanjen og Russland i forbindelse med presidentvalget i 2016, har bedt den føderale dommeren som overvåker saken om å holde en høring for å avgjøre om man skal revidere vilkårene for Manaforts husarrest eller fengsle ham frem til rettssaken begynner.

Rettssaken mot Manafort skal etter planen gå 24. juli i Virginia.

Vitne meldte ifra

Ifølge rettsdokumenter skal Manafort ha forsøkt å kontakte vitnene ved å ringe og gjennom et kryptert meldingsprogram. Den tidligere valgkampsjefen skal ha kontaktet vitnene mens han satt i husarrest.

Ifølge AP er det snakk om to ikke-navngitte vitner. De to omtales som medlemmer i en gruppe med europeere som skal ha holdt på med ulovlig lobbyvirksomhet under presidentvalget i USA i 2016.

FBI-agenten Brock W. Domin, skriver ifølge The New York Times i rettsdokumentet at minst ett vitne har rapportert om at Manafort har tatt kontakt og forsøkt å påvirke vitnets opplevelse av Manaforts virksomhet.

Manafort selv har avvist alle anklager rettet mot ham.