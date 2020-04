Tro på kvinner. «Believe women».

Slagordet ble viktig for mange demokrater i kjølvannet av #metoo. Hva skal partiet gjøre nå, når Joe Biden, som etter alt å dømme blir Demokratenes presidentkandidat, anklages for seksuelle overgrep?

Flere og flere vil høre en forklaring fra Biden selv.

ANKLAGER: Tara Reade sier Joe Biden dyttet henne mot en vegg og penetrerte henne med fingrene i 1993. Foto: MAX WHITTAKER / Max Whittaker

Umulig å avgjøre

Det er over en måned siden Tara Reade (56) anklaget Joe Biden for å ha begått seksuelt overgrep mot henne. Året var 1993 og Reade en ung rådgiver, mens Biden var senator. Ifølge Reade holdt Biden henne mot en vegg. Han skal ha penetrert henne med fingrene, mot hennes vilje. Anklagen er detaljert og svært alvorlig.

Men er den sann? Det er vanskelig å bevise. Og kanskje umulig å avgjøre.

Uansett må Demokratene håndtere anklagen på en måte som ikke avfeier kvinner som sier de har blitt utsatt for overgrep. På en måte som anerkjenner og respekterer usikkerheten og den ukomfortable følelsen mange demokrater nå sitter med. Og Joe Biden må selv ta bladet fra munnen.

Det er kravene fra stadig flere feminister og progressive velgere. For selv om de vil vinne mot Donald Trump, som har langt flere og mer alvorlige anklager rettet mot seg, begynner stillheten fra Biden å bli øredøvende.

Demokratene skal være partiet som verdsetter, støtter, lytter til og tror på kvinner, sier Yvette Simpson, leder av organisasjonen Democracy for America til The New York Times.

Lover kvinnelige presidentkandidat

1993: Senator Biden på besøk i Sarajevo året Tara Reade sier han forgrep seg på henne. Foto: Chris Helgren / Reuters

Bidens valgkampteam har sendt instrukser til hvordan medarbeidere skal snakke om anklagene, som de avviser. Bidens medarbeidere viser også til en undersøkende sak i The New York Times, som ikke finner bevis for anklagene.

Ifølge flere kilder avisen har snakket med har ikke ledelsen i partiet vært særlig bekymret for at velgerne skal tro på anklagene, eller at Reades historie vil få særlig plass i valgkampen.

Men på sosiale medier raser debatten. Hva skal vi gjøre med anklagene, spør mange demokrater seg.

Et «feministisk mareritt»

Joe Biden har lovt at han skal finne en kvinnelig visepresidentkandidat. Hvem enn det blir, må hun trolig svare for anklagene mot Biden. Forfatter Rebecca Traister kaller situasjonen for et «feministisk mareritt».

«Demokrater og feminister er i en forferdelig knipe, og det inkluderer oss som aldri trodde Biden skulle bli presidentkandidat», skriver Traister i The Cut.

I det demokratiske partiet er det økende frustrasjon med stillheten fra Joe Biden, ifølge The New York Times.

– Hvis vi vil beholde troverdigheten vår som parti, må vi alle være enige om at denne anklagen og alle anklager bør tas på alvor offentlig, sier Nina Turner, som tidligere jobbet for Bernie Sanders.

VALGKAMP: Joe Biden driver valgkamp fra kjellerstua. Foto: John Locher / AP/NTB Scanpix

Det var lenge stille om anklagene i de store mediene, til tross for at Tara Reade har forsøkt å fortelle om hendelsen i mange måneder. Det tok The New York Times 19 dager etter at Reade offentlig snakket om anklagene på podkasten til før de omtalte saken. Washington Post ventet 20 dager.

Mange anklager mot Trump

ANKLAGET: 16 kvinner har anklaget Donald Trump for seksuelle overgrep. Foto: MANDEL NGAN / AFP/NTB Scanpix

Minst 16 kvinner har anklaget president Donald Trump for seksuelle overgrep. Skribent E. Jean Carroll anklager presidenten for voldtekt. Hans tidligere advokat Michael Cohen sitter i fengsel, blant annet dømt for å ha betalt penger for å dysse ned anklagene mot Trump.

Men der republikanerne ser ut til å ha kunnet se forbi beskyldningene, kan ikke Demokratene gjøre det samme. Partiet skal ta den svakes side, de skal «believe women», tro på kvinner, slik Joe Biden selv har sagt han gjør.

Dobbeltmoral er det verste velgere vet, sier opinionsforsker Tresa Undem.

Det har vært kjent lenge at Joe Biden gjennom sin lange politiske karriere har gjort flere kvinnelige medarbeidere ukomfortable. Han har blitt beskyldt for lange klemmer, hender som hviler for lenge på skuldre og knær og upassende oppførsel. Men anklagene om overgrep er nye.

De siste årene har Biden markert seg som en forkjemper for kvinner. Som visepresident gikk han i spissen for en lovgiving som skulle gjøre det lettere å anmelde voldtekt på college-campuser. I 2016 sto han på scenen sammen med Lady Gaga for å få en slutt på overgrep.

3. november får USAs velgere etter alt å dømme valget mellom Donald Trump og Joe Biden.