I en artikkel på nettstedet The Intercept anklages nett- og teknologibedriftene Google og IBM for å bistå i utviklingen av overvåkningsteknologi.

Gjennom organisasjonen The OpenPower Foundation, som ledes av Google og IBM, skal selskapene ha samarbeidet med det kinesiske selskapet Semptian om utvikling av raskere mikroprosessorer.

Mikroprosessorene ble igjen brukt av Semptian til å utvikle teknikker for å analysere store mengder data på nett.

Analysemetoden går under navnet Aegis, og blir av et frontselskap for Semptian, iNext, solgt til den kinesiske stat, ifølge The Intercept.

Omfattende overvåkning

Av dokumenter nettstedet har fått tak i, så vel som opplysninger fra anonyme kilder med kjennskap til analyseverktøyet, males det urovekkende bilde av overvåkningspotensialet til Aegis.

Det skal både kunne gi et fullt overblikk over det som befinner seg på internett, så vel som å holde styr på lokasjonen til hver eneste internettbruker i Kina.

Analyseverktøyet skal allerede være i bruk, og rundt 200 millioner kineser skal overvåkes av det.

Alt er mulig

Omfanget av overvåkningen gjort rede for av The Intercept viser at det i internettets tidsalder er få grenser for hva en villig stat kan holde øye med.

Informatiker Olav Lysne mener det i dag knapt er grenser for i hvor stor grad man kan overvåkes. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Vi er på vei inn i en tid hvor alt er mulig. Hvor det er mulig å overvåke folk 24 timer i døgnet 365 dager i året, sier Olav Lysne.

Lysne er direktør for Simula Metropolitan og informatiker, og mener dette gir uante muligheter til regimer som det kinesiske.

– Hva gjelder overvåkning, så forstås i dag grensene for Kina å være tekniske heller enn moralske.

– De tekniske grensene blir også mindre og mindre, ettersom det man trenger for å overvåke er noe folk går rundt med i lomma til enhver tid, fortsetter Lysne.

Forskjellige tenkemåter

Lysne mener det er et helt annet syn på overvåkning i Europa.

– Dette eksemplifiseres jo blant annet av innføringen av personvernforordningen.

Dermed blir det også uglesett når vestlige selskaper bruker kompetansen sin til å hjelpe regimer å overvåke egne innbyggere, mener han.

I 2018 møtte Google enorm motstand etter at det ble kjent at selskapet skulle hjelpe Kina med å lage en nettleser hvor kinesiske styresmakter lettere kunne overvåke og sensurere.

Denne saken skiller seg imidlertid fra Googles siste kontakt med det kinesiske regimet.

– I de tidligere tilfellene har det vært langt tydeligere at Google var involvert, og at selskapet var villig til å la sin egen teknologi brukes til overvåkning og sensur.

I det dette tilfellet er imidlertid det påståtte samarbeidet mer indirekte.

– Det er vanskelig å vite hva det rent faktisk har bestått i, sier Lysne.

– Forstyrrende

Avsløringene rundt Semptian og The OpenPower Foundation har vekt reaksjoner i USA.

Nestleder for Det amerikanske senatets etterretningskomité, Mark Warner (D), sier at han synes avsløringene er forstyrrende.

Anna Bacciarelli i Amnesty International sier på sin side at alle selskaper er ansvarlige for å forsikre seg om alle partnerskap og samarbeid er forsvarlige etter menneskerettighetene.

Kinas overvåkningsregime har blitt beskyldt for å gå på akkord med disse.

Det har ikke lyktes The Intercept å få noe tilsvar fra hverken Semptian eller Google.

IBM sier imidlertid til nettstedet at de ikke har samarbeidet med Semptian om teknologiutvikling.

Dette bestrides imidlertid av en av kildene til The Intercept som hevder de to selskapene skal ha samarbeidet gjennom en sky-plattform.

