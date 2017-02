Ankedomstolen avviser Trumps krav

Da anken ble levert til en domstol i San Francisco lørdag, krevde USAs justisdepartement samtidig at den midlertidige forføyningen mot innreiseforbudet oppheves mens anken behandles.

Bare timer senere ble det klart at president Donald Trump ikke får medhold i kravet.

Dommer William Canby, Jr. i Phoenix og dommer Michelle Friedland i San Francisco ga ikke en grunn til avslaget i sin kjennelse. Utenriksdepartementet har fått frem til klokken tre, lokal tid, på mandag til å legge frem mer dokumentasjon som støtter deres posisjon.

Grunnlovsstridig

Dommeren i Seattle argumenterte fredag med at innreiseforbudet er grunnlovsstridig. Dagen etter ble kanselleringen av visumene reversert, og grensemyndighetene fikk beskjed om å slippe inn alle med gyldige reisedokumenter.

I justisdepartementets anke heter det at det er et grunnleggende prinsipp at "en fremmed som ber om å få innreise til USA, ber om et privilegium". Utlendinger har ingen konstitusjonelle rettigheter i det henseende, framholder regjeringens advokater i anken.

Innreiseforbudet er nødvendig for "å sikre at de som er godkjent for innreise, ikke har til hensikt å skade amerikanere, samt at de ikke har noen bånd til terrorisme", heter det fra justisdepartementet.

Kjennelsen blir beskrevet som «skandaløs», i en uttalelse fra Det hvite hus. Trump gikk hardt ut mot dommeren på Twitter.

– Meningen til denne såkalte dommeren, som i bunn og grunn hindrer landet vårt å håndheve loven, er latterlig og vil bli omgjort.

Domstolen i San Francisco skal nå behandle anken fra justisdepartementet, som mener det er et grunnleggende prinsipp at "en fremmed som ber om å få innreise til USA, ber om et privilegium". Utlendinger har ingen konstitusjonelle rettigheter med hensyn til en slik anmodning, framholder regjeringens advokater i anken.

Kan ende i Høyesterett

Professor Dag Blanck ved universitetet i Uppsala tror Trump kan få problemer med å stoppe kjennelsen som blokkerer innreiseforbudet. Striden mellom presidenten og domstolene kan gå helt til Høyesterett.

– Det er det amerikanske maktfordelingsprinsippet – mellom den dømmende og den utøvende makten – som kommer til syne her, påpeker Blanck, som er professor ved det svenske instituttet for nordamerikastudier.

Han stusser over at Trump offentlig har gått til angrep på den føderale dommeren som avga kjennelsen.

– Det antyder, om man skal lese det velvillig, at Trump ikke forstår hvordan systemet fungerer. Juridiske og konstitusjonelle spørsmål egner seg ikke til diskusjon på Twitter, sier professoren til TT.