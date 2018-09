Angriper oljeselskap i Libya

Væpnede menn skyter inn i hovedkvarteret, melder Reuters. De stormet bygningen, melder øyenvitner som også sier de har hørt en eksplosjon.

– Tre eller fem væpnede menn skjøt rundt seg inne i bygningen. Flere ble truffet, sier en mann til nyhetsbyrået etter at han hadde flyktet ut av et vindu.

Libyske Alaan TV melder at det var seks maskerte opprørere fra den ytterliggående islamistgruppa IS har angrepet bygningen, etter først å ha utløst sprengladninger utenfor.

Ifølge Aljazeera er det sett røyk komme fra bygningen, som ligger sentralt i hovedstaden Tripoli. Bygget er nå omringet av sikkerhetsstyrker.

Bilder på sosiale medier viser skadde som blir båret vekk. Store deler av fasaden er dekket av glass og mange skal ha blitt skadd da vinduer eksploderte. Andre vinduer er blitt knust av sikkerhetsstyrkene slik at de ansatte skal komme seg ut.

Det er foreløpig ikke klart hvem som står bak angrepet.

Viktig for landets økonomi

Oljenæringen er ryggraden i landets økonomi, til tross for kollapsen i 2011. Kollapsen var forårsaket av at opprørere, med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land, styrtet Muammar Gaddafis regime.

Oljeproduksjonen falt med mer enn to tredeler fra 1,6 millioner fat om dagen til under 500.000, og ulike militsgrupper har kjempet om kontroll over oljeanleggene.

Salg av olje står for 90 prosent av statens inntekter og finansierer både lønninger i offentlig sektor og ulike subsidier. En samlingsregjering med internasjonal støtte kontrollerer oljeinntektene i dag, men en rivaliserende regjering øst i landet har etablert sin egen sentralbank.