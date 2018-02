Angriper elevene som overlevde skoleskytingen

En stor gruppe av elevene ved Marjory Stoneman Douglas High School i Florida har reist til delstatshovedstaden Tallahassee for å bli hørt.

De tilhører den nye protestbevegelsen «Never Again». Den ble startet av elever ved skolen etter at 17 mennesker ble drept.

En rekke personer har i det siste hevdet at elevene misbruker statusen som ofre.

Kritikerne mener det å overleve en masseskyting, ikke er godt nok grunnlag for å uttale seg om et så komplisert tema som våpenlover.

En av elevene, David Hogg, får spesielt mye kritikk. Mange har lagt merke til ham etter tragedien, fordi han er en særdeles talefør 17. åring.

Hogg er ansvarlig for TV-stasjonen som studentene ved skolen driver. Han har gjentatte ganger de siste dagene anklaget politikerne for å ikke gjøre noe med våpenlovene.

Beskyldt for å være skuespillere

Noen av elevene har også blitt beskyldt for å ikke være elever ved skolen, men skuespillere.

En rådgiver til en av delstatspolitikerne mistet jobben etter at han hadde hevdet dette. Han skrev et brev fra sin offisielle konto til en journalist i Washington, D.C.

Andre hevder at elevene blir brukt som nyttige idoter av venstresiden i amerikansk politikk.

Eleven Chris Grady har også fått mye oppmerksomhet. Han sa tidlig at han var våpentilhenger, og at han planla en karriere i forsvaret.

Han er likevel klar motstander av at sivile skulle eie den type våpen som ble brukt i angrepet mot skolen.

– De er krigsvåpen som er lagd for å drepe så mange mennesker som mulig på kortest mulig tid, sa den 19 år gamle eleven.

ETTER SKYTINGEN: Eleven Chris Grady gir en klem til en av polititjenestemennene som hjalp dem under skoleskytingen i forrige uke. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Elevene tapte

Det var demokraten Kionne McGhee som la frem et forslag i Representantenes hus i delstaten om å åpne for diskusjon om et mulig forbud mot det som kalles «assault rifles» og visse typer ammunisjon.

Forslaget ble stemt ned med 71 mot 36 stemmer.

Den 16 år gamle eleven Lizzie Eaton likte ikke resultatet.

– Det er skuffende etter at elever har brukt dagen på å prøve å nå ut til demokratene og republikanerne, sier hun.

– Men vi lar oss ikke stoppe. Vi skal fortsette å kjempe for det vi tror på.

Elevene planlegger en større markering i Tallahassee i dag for å legge press på delstatsmyndighetene for å vedta strengere våpenlover.

NEKTER Å GI OPP: Den 16 år gamle Lizzie Eaton står mellom to andre elever. Hun, og de andre, kommer til å fortsette å kjempe for strengere våpenlover. Foto: Mark Wallheiser / AP

Trump beordrer reguleringer

Tirsdag skrev president Donald Trump under på en ordre om at justisdepartementet må foreslå reguleringer om å forby alle innretninger som kan omgjøre lovlige våpen til å kunne avgi helautomatisk ild.

ØNSKER FORBUD: Dette våpenet har montert en såkalt bump stock. Det er en mekanisme i kolben som gjør det mulig å utnytte rekylkraften til å automatisk trykke inn avtrekkeren på halvautomatiske våpen. Foto: Rick Bowmer / AP

Det var det som ble gjort under massakren i Las Vegas i fjor, der 58 personer ble drept og rundt 500 såret da en mann skjøt ned på en folkemengde fra 32. etasje på hotellet Mandalay Bay.

Trump vil forby såkalte «bump stocks»

Reguleringene skal ferdigstilles i løpet av de kommende dagene, opplyste Det hvite hus' talskvinne Sarah Sanders.