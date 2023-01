– Det er veldig skremmende å gå ute i gatene og vite at en 13 år gammel gutt kan få tak i et våpen og skyte. Vi ser oss alltid til høyre og venstre for å følge med på det som foregår, sier Sarah (19).

NRK møter to kvinner på gata i Jerusalem. De er unge og har på seg lange svarte skjørt.

De mener skytingen og drapene som har skjedd i landet er veldig trist, og sikter til 13-åringen som skjøt og såret to israelere i Jerusalem i går.

– Jeg tror problemet ligger i utdanningen til slike gutter. De lærer dem opp til å drepe mennesker. Vi tror det vil bli mer spenning, men vi håper den nye regjeringen vil gjøre noe med det. Det skjer på grunn av hat, sier venninnen Yalta (18).

Gutten skjøt mot en gruppe jøder som var på vei til Jerusalems gamleby, sier politiet.

Noen av dem var bevæpnet og skjøt 13-åringen som ble fraktet til sykehus. Det skjedde dagen etter at en 21 år gammel væpnet palestiner drepte sju israelere utenfor en synagoge i det okkuperte Øst-Jerusalem.

FORSEGLET: Israelsk politi utenfor huset der gjerningsmannen bak skytingen fredag kveld bodde. Huset har i dag blitt stengt av politiet. Foto: AMMAR AWAD / Reuters

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han vil reagere «sterkt, raskt og presist» på angrepet.

Statsministeren sier at det skal gå raskere å sperre av og ødelegge angriperes boliger. Han vil gjøre det lettere for israelske sivile å få våpentillatelse, og han vil straffe palestinske angriperes familier ved å frata dem sosialtjenester og helsegoder.

Voldsspiral

Sist torsdag ble ni palestinere drept i et israelsk raid mot en flyktningleir i Jenin på den okkuperte Vestbredden.

Palestinske helsemyndigheter sier at 20 andre ble såret.

Allerede før de siste angrepene i Jerusalem tryglet FN om en slutt på det de beskriver som en endeløs voldsspiral på Vestbredden.

Synagogeangrepet har også vakt kraftige reaksjoner fra verdenssamfunnet, som samtidig ber palestinere og israelere beherske seg.

To av dem som ble drept i skytingen utenfor synagogen fredag, ble gravlagt i dag. Foto: MENAHEM KAHANA / AFP

– Norge fordømmer terrorangrepet mot israelere ved synagogen i Øst-Jerusalem, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) og legger til at slike angrep mot sivile er helt uakseptable.

Hun sier det også er forferdelig at et høyt antall palestinere er blitt drept på Vestbredden de siste dagene.

– Politiske ledere må bidra til deeskalering. Denne konflikten kan bare løses politisk, sier Huitfeldt.

Ny intifada?

Ute på gata i Jerusalem treffer NRK en palestiner som sier dette om det som har skjedd:

– Jeg er motstander av å drepe noen. Men situasjonen er av og til veldig vanskelig og den fører oss som palestinere til å handle på denne måten. For eksempel blir mange drept, og noen hevner seg for det, sier tobarnsfaren Josef til NRK.

Den palestinske tobarnsfaren Josef ønsket ikke å vise ansiktet sitt. Han frykter at det blir en ny intifada. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Han tror ikke at en 13-åring forstår hva som foregår. Han mener at gutten ble påvirket av medier og andre som sto bak og sa hva han bør gjøre.

Men likevel har Josef en viss forståelse for det gutten gjorde.

– For meg som palestiner er det en modig ting å gjøre, at en 13-åring tar et våpen og skyter noen.

Tobarnsfaren tror at det vil bli mer spenning. Han mener at regjeringen antakelig styrer mot en ny intifada, altså et nytt palestinsk opprør. Han viser til at palestinerne følger seg ydmyket, og at mange ønsker å kjempe og forsvare sitt land.

To israelere ser det på en annen måte:

– Det at en 13-åring griper til våpen gjør meg sint og trist, sier Benjamin til NRK.

Han er også redd for at spenningen skal øke, men han håper det ikke vil skje.

– Du kan se mentaliteten til mennesker som gjennomfører denne typen drap. Etterpå feirer de i landsbyene og er glade for å ha drept uskyldige mennesker som gikk for å be, sier smykkedesigneren Ilan Illouz.