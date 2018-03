Minst tre personer skal være drept og flere såret i flere angrep i Carcassone og Trèbes i Sør-Frankrike fredag, bekrefter fransk politi, ifølge nyhetsbyrået AP.

President Emmanuel Macron sier fredag ettermiddag at bevisene så langt tyder på at skytingen var et terrorangrep, ifølge AP.

– Hevder IS-tilhørighet

Fransk påtalemyndighet opplyser at gjerningsmannen på supermarkedet hevdet å tilhøre den ytterliggående islamistgruppa IS, ifølge blant andre BFMTV. IS har i etterkant hevdet å stå bak, ifølge nyhetsbyrået AFP.

En mann tok fredag formiddag gisler inne på et supermarked i Sør-Frankrike. Foto: Social Media / Reuters

Dersom det stemmer at gjerningsmannen tilhørte ekstremistgruppa, vil dette være første store terrorangrepet med islamistisk gjerningsmann i Frankrike siden Emmanuel Macron overtok som president i mai i fjor, ifølge NTB.

De siste årene har Frankrike blitt rammet av en rekke dødelige terrorhandlinger, og over 230 personer har blitt drept.

Fremmedkrigere vender hjem

Frilansjournalist og forfatter Kjetil Stormark har lenge fulgt ytterliggående grupperinger, både islamistiske og høyreekstremistiske. Han tror trusselbildet i Europa vil bli mer alvorlig i tida framover.

– IS er langt på vei nedkjempet i Syria og Irak. Et betydelig antall fremmedkrigere har vendt tilbake til Europa, mange av dem desillusjonerte og bitre over nederlaget og mange traumatiserte og trent i bruk av våpen og sprengstoff. Det er grunn til å frykte at mange av disse kan begå terror mot de landene de opplever er ansvarlige for nederlaget til IS i Midtøsten, sier Stormark til NRK.

Han sier det likevel er vanskelig å generalisere hvem det er som kan stå bak framtidige terrorangrep.

– Det er viktig å understreke at mange som har vært i Syria og Irak ikke visste hva de dro til. Senere var det vanskelig å vende hjem. Disse må man sørge for å få reintegrert på en klok måte, fortsetter Stormark.

Angrep i Paris

I starten av januar 2015 ble 17 mennesker drept og 22 såret i angrepene mot satiremagasinet Charlie Hebdo og en jødisk matbutikk i Paris. Det startet med angrepet mot Charlie Hebdo 7. januar, før en politikvinne ble drept dagen etter. 9. januar ble fire personer drept i en gisselaksjon i matbutikken.

Forsiden på den første utgaven av satiremagasinet Charlie Hebdo etter angrepet. Foto: Eric Gaillard / Reuters

Ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for angrepene.

I november samme år ble 130 mennesker drept og 368 såret i flere angrep i og utenfor Paris. I konsertlokalet Bataclan ble 90 personer drept under en konsert, og terrorhandlingene var de dødeligste i moderne fransk historie.

IS tok på seg ansvaret for angrepene. Det er antatt at kun en gjerningsmann fremdeles er i live, Salah Abdeslam.

Salah Abdeslam i retten i februar i år. Foto: Benoit Peyrucq / AFP

Abdeslam er antatt å ha vært sjåfør under angrepet, og rettssaken mot ham startet i februar i år. Dommen er ventet i april, og aktor kommer trolig da til å be om 20 års fengsel.

Abdeslams navn nevnes også i forbindelse med angrepet fredag. Kilder har sagt til franske medier at den antatte gjerningsmannen i Trèbes skal ha krevd Abdeslam løslatt, skriver La Depeche.

Angrep i Nice

I løpet av juni og juli 2016 var det tre alvorlige terrorhandlinger i Frankrike.

På den franske nasjonaldagen 14. juli ble 86 personer drept og over 430 såret da en lastebil meide ned folk på Promenade des Anglais i Nice.

Lastebilen som ble brukt i terrorangrepet i Nice. Foto: Anne-christine Poujoulat / AFP

Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Frankrikes daværende innenriksminister Bernard Cazeneuve sa i 2016 at de antok at gjerningsmannen hadde blitt radikalisert svært raskt.