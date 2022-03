Angrep mot TV-tårnet i Kyiv, flere døde

Ifølge avisa Kyiv Independent skal sendingene til flere ukrainske TV-kanaler ha blitt kuttet kort tid etter.

Bilder på sosiale medier viser at det stiger røyk opp rundt tårnet.

Borgermesteren i Kyiv bekrefter at minst fem er døde. Flere skal også være skadd.

Ukrainas innenriksdepartement sier at en backupløsning for noen av kanalene vil være oppe og gå innen kort tid, skriver The Kyiv Independent.

Røyken stiger opp rundt TV-tårnet i Kyiv.

Ber sivile evakuere

Det russiske forsvarsdepartementet har tirsdag ettermiddag advart om at de om kort tid vil slå til mot ukrainske etterretningsbygg i sentrum av Kyiv og ber sivile om å evakuere.

Det dreier seg blant annet om kontorene til den ukrainske sikkerhetstjenesten SBU og et senter for såkalt psykologisk krigføring, ifølge en melding på Twitter-kontoen til det russiske statlige nyhetsprogrammet Vesti.

Bakgrunnen skal være «å stanse informasjonsangrep mot Russland.»

Hviterussiske styrker i Ukraina

Ifølge etterettningen til Ukraina skal det nå være 300 stridsvogner fra Hviterussland

Estlands statsminister Kaja Kallas bekrefter på en pressekonferanse at Hviterussland har styrker inne i Ukraina.

Hun la til at Hviterussland nå framstår som en «med-angriper» i konflikten.

Kallas deltok tirsdag på en felles pressekonferanse i Tallinn med Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg og den britiske statsministeren Boris Johnson.

Kallas sa også at Russland har gått fra å være en vanskelig nabo til en skurkestat.

– Vi venter dessverre å bli vitner til enda flere grusomheter, inkludert vilkårlige bombeangrep.

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko benekter overfor statlige medier at hæren under hans kommando deltar i militæroperasjonen, ifølge BBC.

Russland fortsetter angrepene

Russland omtaler ikke angrepene mot Ukraina som en invasjon, men sier de vil fortsette «operasjonen» til de har oppnådd det de ønsker.

– Russlands væpnede styrker vil fortsette med sin spesielle militære operasjon inntil via har nådd alle våre mål, sier forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Han gjentar at Russland vil «demilitarisere og avnazifisere» Ukraina. De vil også beskytte Russland mot «en militær trussel skapt av vestlige land».

En talsmann for den russiske regjeringen sier ingen sanksjoner vil få Russland til å endre taktikk.

Kharkiv som er Ukrainas nest største by ble rystet av flere store eksplosjoner tirsdag morgen.

En mann reagerer i en bil etter at bomber er gått av i Brovary en forstad til Kyiv. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Nye forhandlinger

Det statlige russiske nyhetsbyrået Tass hevder at nye forhandlinger mellom Russland og Ukraina skal finne sted onsdag.

Dermed fortsetter forhandlingene som begynte i Homjel-regionen sørøst i Hviterussland mandag, ifølge en russisk kilde, skriver Tass.

Møtet mandag varte i sju timer og Ukraina krevde umiddelbar våpenhvile og tilbaketrekking av russiske styrker uten at de kom noen vei.