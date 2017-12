Angrep mot kultursenter drepte over 40

Målet for angrepet som skjedde ved 10.30-tiden lokal tid, var etter alt å dømme Tebyan-senteret, et sjiamuslimsk kultursenter eller nyhetsbyrået Afghan Voice som ligger i samme bygning.

Det opplyser innenriksdepartementets talsmann Nasrat Rahimi til internasjonale nyhetsbyråer.

Det er ikke klart om det var to eller tre eksplosjoner, men ifølge afghanske Tolo News som refererer afghanske tjenestemenn skal det ha vært minst en selvmordsmomber som utløste eksplosiver.

Lokale sykehus opplyser at de i tillegg til de rundt 40 drepte har tatt imot over 80 sårede. Bilder fra lokale fjernsynsstasjoner viser at mange av de sårede har store brannskader. Bildene fra stedet gir vitnesbyrd om store materielle ødeleggelser.

Mange studenter

BBC snakket med lederen for Afghan Press, som inngår i det sjiamuslimske kultursenteret. Han fortalte at sårede og døde mennesker ble båret ut av den eksplosjonsrammede bygningen og fraktet til sykehus.

Blant de døde og sårede kan det være mange studenter, som deltok i et diskusjonspanel sammen med representanter for mediegruppen.

Sayed Abbas Hussain, som er journalist i Afghan Voice forteller til nyhetsbyrået Reuters, at det først var en eksplosjon ved inngangen til bygningen, som deretter ble etterfulgt av en eller flere eksplosjoner. En kollega ble drept og en er såret, ifølge Hussain.

I kultursenteret ble det holdt en seremoni for å markere at det er 38 år siden den sovjetiske invasjonen av Afghanistan.

En mann som deltok der, forteller at de hørte et stort smell.

– Jeg vet ikke hvor mange som døde. Da eksplosjonen sjedde, så flyktet vi så fort vi kunne, forteller han til Tolo News.

En student forteller om brannskader i ansiktet.

– Etter eksplosjonen fulgte røyk og branner, og alle ropte om hjelp, forteller Mohammad Hasan Rezayee.

En ung mann hjelpes fra ambulansen og inn på Istiqlal-sykehuset etter å ha blitt såret i eksplosjonen mot kultursenteret. Foto: Shah Marai / AFP

Sjiamuslimske mål

Området Dasht-e-Barchi vest i Kabul er et sjiadominert nabolag. I oktober var det et angrep mot en moské som brukes av sjiamuslimer. Da ble 39 mennesker drept.

De siste månedene har grupper som hevder de er tilsluttet IS utført flere angrep mot sjiamuslimske mål. Sjiamuslimer utgjør en femtedel av befolkningen i Afghanistan.

Ifølge det IS-tilknyttede nyhetsstedet Aamaq er angrepet i Kabul utført at IS sin afghanske del. Nyhetsstedet skriver at en selvmordsbomber tok seg inn i kultursenteret og utløste eksplosivene da han var innenfor dørene. I tillegg ble det brukt eksplosiver utenfor.

Aamaq skriver videre at kultursenteret er betalt av Iran og sprer propaganda for den sjiamuslimske tro.

Talibans talsmann Zabiullah Mujahid skrev raskt i en twitter-melding at Taliban ikke hadde noe med angrepet å gjøre. Taliban har tatt avstand fra IS, selv om begge de to sunnimuslimske gruppene står for en bokstavtro tolkning av koranen.

Forbrytelse mot islam

Den afghanske presidenten Ashraf Ghani er sterk i sin fordømmelse og kaller angrepet i dag forbrytelser mot menneskeheten, mot islam og mot alle menneskelige verdier.

Amnesty Internationals leder for Sør-Asia, Biraj Patnaik, sier angrepet er en påminnelse om hvilke fare afghanske sivile og afghanske mediefolk lever under.

Angrepet i dag er det siste av flere angrep mot afghanske mediebedrifter. I november ble en privat fjernsynskanal i Kabul angrepet. Ifølge Reportere uten grenser er Afghanistan blant verdens farligste steder for medieansatte.

På mandag var det et angrep ved et militært område i den afghanske hovedstaden. Da ble 10 personer drept.