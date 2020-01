Angela vil ikke forlate hjembyen – forbereder seg på kamp mot flammene i Australia

NRK snakker med henne søndag formiddag, i det hun er i ferd med å forberede seg på nok en dag i det brannutsatte området.

– Heldigvis har ingen hjem eller liv gått tapt her, sier Casey som i morgentimene kunne se flammene bre seg ut over åskammen utenfor byen.

Da dagslyset kom kunne hun kun se glimt av flammene bak all røyken.



Angela Casey og hjembyen Araluen Valley er opplever flammekaoset som brer seg ut over New South Wales Foto: Angela Casey / Privat

Forberedt på at vinden kan snu

Byen har ennå ikke blitt rammet, men innbyggerne er forberedt på at vindretningen kan snu. Det vil i så fall skape store problemer.

Den lille landsbyen befinner seg sørøst i delstaten New South Wales, som siden oktober har vært sterkt preget av skogbrann. Flammeinfernoet, som brer seg over landet, har svidd av over 40.000 kvadratkilometer i delstaten alene.

– De siste ukene har flammene kommet nærmere og nærmere oss.

Det Casey omtaler som «brannen som nærmer seg» er i umiddelbar nærhet til Araluen Valley, og innbyggerne er forberedt på at vindretningen kan snu mot dem. Foto: Angela Casey / privat

Valgte å bli

Rural Fire Service (RFS), det frivillighetsbaserte brannvesenet i delstaten New South Wales, kom tirsdag med evakueringsordre til beboerne i den lille byen.

– Dra nå hvis veien er «åpen», var beskjeden.

Angela og hennes ektemann, Mark, bestemte seg for å bli for å beskytte eiendommen sin.

– Vi er begge trent til å bekjempe branner, og føler vi kan beskytte huset vårt, sier hun. Angela legger til at det er bygd i stålrammer og på betonggrunn.

– Skulle brannen komme, kan vi søke ly i den tid det tar for den å passere.

Ektemannen har de siste ukene fått opplevd brannene på tett hold mens han har gjort sitt ytterste for å holde dem på avstand. Han beskriver at de i arbeidet mot flammene må være strategiske, men også fleksible, fordi brannen kan skifte størrelse, retning og intensitet i løpet av minuttet.

– I kampens hete tar adrenalinet over, men selv om det er skummelt er det en jobb som må gjøres. Å forholde seg rolig er veldig viktig, forklarer Mark Mourant.

Mark Mourant har de siste ukene fått opplevd brannene på tett hold mens han har gjort sitt ytterste for å holde de på avstand. Foto: Privat / Angela Casey

Hyller lokalsamfunnet

Casey forteller om lokalsamfunnet på 168 mennesker som har stått sammen for å være beredt på truslene de kan se med det blotte øye bare noen steinkast unna. Noen har evakuert, men en god del er i byen og forberedt på å ta opp kampen mot naturkreftene.

Casey hyller brannvesenet, et lite mannskap på 8 frivillige brannkonstabler og tre biler som kan drive med slukningsarbeid. I ukevis har deres brannvesen bistått i omkringliggende distrikter. Foto: Einar Lohne Bjøru / NRK

Lørdag ble klassifisert som den verste dagen så langt i skogbrannsesongen. Casey sier det i Araluen Valley var 47 grader på det varmeste. Når NRK snakker med henne søndag formiddag har det falt til 23 grader.

For Angela ble lørdag ettermiddag dramatisk.

– Mannen min var ute på oppdrag. Jeg driver logistikk på den lokale brannstasjonen. Da vinden tok seg opp på ettermiddagen, løp jeg hjem og tok på meg beskyttelsesutstyret, forteller hun. Angela sier de har forberedt hjemmet sitt på at brannen skal komme.

På grunn av at det er sesong for tørke, er brønnen deres tom. De har derfor en vanntank med 75.000 liter vann stående klar, med en pumpe som går på bensin. Da er de ikke avhengig av den uberegnelige elektrisitet for å holde pumpen i gang.

– Vi er engstelige, men nå er ikke tiden til å gråte eller være opprørt. Det kan skje senere, sier Angela Casey.

Slik så oppkjørselen til Caseys hus i det brannene utfoldet seg i området rundt. Foto: Angela Casey / Privat

Faren er ikke over

Casey må brått avslutte samtalen. Det lille lokalsamfunnet er travelt opptatt. De er foreløpig i nåde av vindretningen, og må fortsette forberedelsene til det som potensielt kan bli en lang og tøff kamp i dagene som kommer.

– Hvordan vurderer du din egen sikkerhet?

– Vi må være årvåkne. Vi er ikke ferdige, men med vårt fantastiske samfunn håper vi at vi kommer oss gjennom dette.

