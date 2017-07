Anders Halldén sto i et utstillingstelt og så på kniver da han hørte brostillaset rase. Hen var kommet opp til Ludvika fra hjemstedet Månsarp nær Jönköping, for å delta på en knivmesse. Kniver er hans store hobby.

KNIVMAKER: Anders Halldén deltok på en knivmesse i Ludvika da han var øyenvitne til ulykken. Foto: privat

– Jeg hørte et forferdelig smell. Jeg kjente det i magen, forteller han til NRK.

Sammen med flere andre løp han de rundt 150 meterne etter lyden. Det tok ikke mer enn noen minutter.

På ulykkesstedet fikk de se restene av en stor bro som var under bygging over et dobbelt jernbanespor. Betong og planker fra et stort trestillas lå strødd utover.

KNEKT: 20 til 30 meter av broen var falt helt sammen. Foto: Foto-Mike.com

20 til 30 meter av broen var helt rast sammen.

– Broen var helt knekt. den så ut som en stor V, beretter Anders.

Midt på den sammenraste broen så han mennesker.

– Jeg så arbeidere som hjalp sine kamerater ned fra restene av broen og stillaset. Jeg så også at noen ble hjulpet ut av det sammenraste stillaset.

– Det så dårlig ut, men jeg vet ikke hvor skadde de var, sier han.

Han sitter sammen med tre andre kamerater på en indisk restaurant i Storgatan i Ludvika. Ingen av dem er lystne på å gå tilbake til ulykkesstedet for å se sammen med NRK.

– Nei, det får være sier de, og rister på hodene.

NRKs reporter Mathias Ogre på ulykkesstedet torsdag kveld. Han forteller at et tog passerte ulykkesstedet kort tid før ulykken. Du trenger javascript for å se video. NRKs reporter Mathias Ogre på ulykkesstedet torsdag kveld. Han forteller at et tog passerte ulykkesstedet kort tid før ulykken.

12 skadd

Anders Halldén og hans kamerater kom fram til ulykkesstedet før både politi og ambulanser. Først etter noen minutter kom politibiler og ambulanser fra flere kanter. Omtrent et kvarter senere kom også et ambulansehelikopter, forteller han.

Landstinget i Dalarna opplyser at i alt 12 personer ble skadet, og minst fire av dem alvorlig. En person er innlagt på Örebro universitetssjukhus. Sju personer er sendt til sykehuset i Falun, og fire ligger på Ludvika lasarett.

Skjedde under betongarbeid

Årsaken til ulykken på Kajbron i sentrum av Ludvika er ikke klarlagt, men SVT Dalarna skriver at det skal ha vært svikt i et fundamenteringsrør.

Arbeidet på Kajbron startet i januar i år, med at den over 100 år gamle broen over jernbanesporet mellom havnen og sentrum av Ludvika ble revet. En ny bro skal tåle tungtrafikk og ha to kjørefelt pluss gang og sykkelvei.

Det skal ha vært under støping av selve betongdekket at stillaset til broen raste. Hovedentreprenør er ifølge Landstinget det store entreprenørselskapet Skanska, men deler eller hele arbeidet skal ha vært satt bort til en ikke navngitt underentreprenør.