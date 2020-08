Anbefaler at fem nye land rødmerkes etter smitteøkning

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I en pressemelding i kveld skriver folkehelseinstituttet at det er den siste tidens økte koronasmitte i de fem landene som gjør at de anbefaler at Polen, Malta, Island, Kypros og Nederland rødmerkes.

Per 10. august er dermed fem nye land i EU/EØS røde, samt Færøyene, seks regioner i Sverige og to regioner i Danmark.

FHI leverer annenhver uke en vurdering av smittesituasjonen i EU, EØS- og Schengen-landene. Det er regjeringen som fatter beslutninger om hvilke land som omfattes av innreisekarantene, som i dag er på ti dager. Dette gjøres på bakgrunn av vurderinger fra FHI.

Kravet til FHI er at landene og regionene må ligge under 20 smittede per 100.000 innbyggere totalt siste to uker. FHI krever også at det i gjennomsnitt er mindre enn 5 prosent positive coronaprøver de siste to ukene.

Anbefaler karantene

FHI anbefaler å innføre karanteneplikt for følgende land og regioner (tall for antall positive tilfeller per 100 000 de siste to ukene i parentes): Island (25,4), Malta (58,6), Nederland (32,5), Polen (23,0), Kypros (20,1), Færøyene (205,4)

Også følgende regioner i Sverige anbefales karanteneplikt: Östergötland (28,1), Blekinge (29,5), Värmland (20,2), Uppsala (23,9), Dalarna (26,8), Örebro (29,8).

I Danmark anbefales også karanteneplikt i Sjælland (minus hovedstadsregionen) (26,5) og Midt-Jylland (42, 3).

– FHI vurderer situasjonen i disse land og områder per i dag til å kunne gå mot rødt i våre anbefalinger som vi leverte til regjeringen mandag ettermiddag denne uken, sier avdelingsdirektør Line Vold.