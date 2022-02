Anbefaler å kjøre med kinesiske flagg i Kyiv

Kinas ambassade i Kyiv ber folk holde seg hjemme, eller ta forholdsregler når de beveger seg utendørs.

– Det kinesiske flagget kan festes på et synlig sted på kjøretøyets karosseri, skriver ambassaden i et råd til sine statsborgere.

Ambassaden advarer mot kaos i gatene. Kina har ikke bedt borgere forlate landet, men har anbefalt å fylle opp lagre med mat og vann.

Vil ikke kalle det invasjon

Anbefalingen om å vise fram kinesiske flagg, er et tydelig tegn på at Kina ikke er noen fiende av Russland.

På en pressekonferanse torsdag ville ikke Kina bruke ordet invasjon om det som foregår i Ukraina.

– Kina følger den nye situasjonen nøye, og vi ber om at alle parter utviser beherskelse og hindrer at situasjonen kommer ut av kontroll, sier talsperson Hua Chunying i det kinesiske utenriksdepartementet.

Talsperson Hua Chunying i det kinesiske utenriksdepartementet. Foto: Liu Zheng / AP

Hun reagerte da journalister omtalte den russiske invasjonen.

– Dette er kanskje en forskjell på Kina og dere i Vesten. Vi ønsker ikke forhastede konklusjoner, sier Hua.

– Når det gjelder definisjonen av en invasjon, synes jeg vi burde se på den nåværende situasjonen i Ukraina. Det har en svært komplisert historisk bakgrunn som har fortsatt til i dag. Det er kanskje ikke det alle vil se, sier hun.

Torsdag har det kommet mange meldinger om rakettangrep mot flere ukrainske byer. Deler av en rakett endte opp i denne leiligheten utenfor byen Kharkiv Foto: SERGEY BOBOK / AFP

– Ønsker dialog

Historiker og forfatter Torbjørn Færøvik mener signalene fra Kina er forsiktige.

– Jeg vil si at Kina ikke støtter Russland fullt og helt. Det offentlige Kina har vært ganske forsiktig i sine uttalelser så langt. Kina ønsker ikke å oppmurte Russland til å gå videre med denne krigen, og ønsker at denne konflikten skal løses med dialog og fredelige midler. Kina forstår Russland sitt behov for trygge grenser, men det blir ikke det samme som å støtte Russland sin invasjon av Ukraina, sier han til NRK.

– Har det Kina sier noen praktisk betydning for krigen?

– Kina er til en viss grad alliert til Russland, men de har ingen militær allianse. Det betyr at Kina ikke er forpliktet til hjelpe Russland militært. Om de kommer til å gjøre det vet vi ikke, men Kina ønsker ikke å brenne alle broer til vesten.

Ukrainske soldater blokkerer regjeringskvartalet i Kyiv. Kinas ambassade ber folk ta forholdsregler når de beveger seg utendørs i byen. I dag har det blitt meldt om eksplosjoner, og russerne rykker nærmere den ukrainske hovedstaden. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Han sier Kina og Russland er to autoritære regimer, som ønsker god kontakt med hverandre og ikke utfordre hverandre. Kina er derfor opptatt av å si at de forstår Russland sin bekymring om sikkerhet.

– Kina har støttet Russland i forkant, men er litt mer balanserte nå. De liker tradisjonelt ikke hendelser som skaper ustabilitet i verden. Så jeg tror Kina helst skulle sett at dette ikke skjedde, sier Karsten Friis som er seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar ved Norsk utenrikspolitisk institutt.

Kina har tidligere gitt USA og vestlige allierte skylden for å «fyre opp» Ukraina-krisen, og Hua sa under et pressemøte onsdag at amerikanerne «helte bensin på bålet», skriver NTB.

Kritisk til amerikansk innblanding

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Julie Wilhelmsen mener Kinas reaksjon er som forventet.

– Reaksjonen fra Kina er ganske forutsigbart, den tette relasjonen mellom Russland og Kina er smidd gjennom motstand mot USA. Over mange år og i stigende grad har de vært de vært ekstremt kritiske til USAs angivelige innblanding i det de kaller suverene staters interne anliggende, for eksempel gjennom støtte til sivil samfunnsaktører og amerikansk regimeendringspolitikk, sier Wilhelmsen.

Seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt Julie Wilhelmsen Foto: Christopher Olssøn

Hun mener de to nasjonene er kommet nærmere hverandre de siste årene, gjennom en felles motstand mot USAs politikk.

– De gir hverandre ryggdekning. Russerne mener Nato og Vesten kommer inn i deres nærområdene på bekostning av Russlands interesser. Kinas parallell er blant annet forholdet til Taiwan og USA støtte for Taiwans uavhengighet.

Hun sier Kina blant annet har vært med på en del store russiske militærøvelser de siste årene. Men hun er tydelig på at det ikke er snakk om noen militær allianse.

– Selv om samarbeidet er tettere, er det er ikke snakk om noen allianse.

Kan minske effekten av sanksjoner

Wilhelmsen sier Kina nå kan bli en viktigere handelspartner for Russland.

– Når Russlands eksport av energi vestover bremser opp, vil man satse mer på det kinesiske markedet. Problemet for Russland er at det kan skje på Kinas premisser og til en lavere pris, sier hun.

Den kinesiske utenriksministeren Wang Yi snakket med Russlands utenriksminister Lavrov på torsdag. Wang sier Kina forstår Russlands bekymringer rundt sikkerhetsproblemer, og viste til det han omtaler som en «kompleks historie».

Han sier Kina ønsker en balansert, effektiv og bærekraftig sikkerhetsmekanisme i Europa basert på dialog og forhandlinger.

Økonomisk kan den kinesiske holdningen bidra til å minske effekten av vestlige lands sanksjoner mot Russland.

Kinesiske myndigheter sier de har godkjent import av russisk hvete.

Nære bånd

Kinas bånd til Russland er blitt sterke under president Xi Jinping. Tidligere i februar møtte han president Vladimir Putin under vinter-OL i den kinesiske hovedstaden.

De to presidentene møttes under OL i Beijing. Bilde er fra dette møte i februar. Foto: Alexei Druzhinin / AP

– Tidspunktet for invasjonen var nok påvirket av samtaler med president Xi, for å ikke ødelegge OL i Beijing. Og Russland ville muligens forhandlet mer om de stod alene og ikke hadde Kina i ryggen, men det er spekulasjoner, sier Tom Røseth, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier.

Betyr det noe for Russland på andre områder?

– Spørsmålet blir i hvilken grad Kina kan avlaste kommende sanksjoner. Jeg antar dette har vært samtaleemne når Putin besøkte Xi under åpningen av OL-lekene 4. februar. Dette vil være en vanskelig balansegang der Kina selv vil søke å unngå sanksjoner. Jeg tror Kina vil være avmålt offentlig og stilltiende gi Russland støtte. Vi vil nok se mye av det samme som i 2014, at Kina og Russland øker sin økonomiske og politiske samhandling. Russland har ingen annen vei å gå, sier Røseth.

Kinas kjøp av russisk gass har bidratt til å styrke den russiske økonomien, som helt siden annekteringen av Krim i 2014 har vært preget av vestlige sanksjoner.

Kina ber imidlertid alle parter om å beherske seg og sier de følger situasjonen i Ukraina nøye.