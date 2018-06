Få minutter etter klokken 3 norsk tid ble det skrevet historie i Singapore, da USAs president Donald Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un tok hverandre i hendene.

Trump og Kim møttes deretter på tomannshånd, kun med sine personlige tolker tilstede.

Tolkene var de eneste vitner til det første møtet mellom en amerikansk president og en nordkoreansk leder noensinne.

Problemet med et møte på tomannshånd er at partene etterpå kan påstå at noe annet er sagt enn det som faktisk ble sagt og dermed skape tvil om resultatet.

– Dårlig idé. Jeg kan se for meg at Trump gir mye uten å få noe særlig tilbake, sier Paul Haenle som var Kina-ekspert i det nasjonale sikkerhetsrådet under George W. Bush og Barack Obama.

MØTTE MEDIA: Nord-Koeas leder, Kim Jong-un ser på media under en fotoseanse i forbindelse med det historiske toppmøtet i Singapore. Foto: Evan Vucci / AP

– Burde hatt skriftlig referat

Tidligere general Barry McCaffrey er enig og kaller møtet på tomannshånd «en uakseptabel fare for amerikansk nasjonal sikkerhet».

McCaffrey benyttet seg av Twitter for å be utenriksminister Mike Pompeo og forsvarsminister Jim Mattis om å motsette seg et møte mellom de to lederne alene.

Han skriver at det nasjonale sikkerhetsrådet burde hatt et skriftlig referat av all kommunikasjon med Kim, som han kaller en brutal diktator med atomvåpen.

Og legger til at det som står på spill, er «Amerikas sikkerhet.»

Nå venter en hel verden på hva de to lederne får ut av dagens møte, om Nord-Korea vil love nedrustning i bytte mot økonomisk hjelp og sikkerhetsgarantier.

For den nordkoreanske lederen er toppmøtet med en sittende amerikansk president i seg selv en seier, og Nord-Koreas vei ut av isolasjonen har skutt fart i det siste.