Amsterdam lanserer kampanje for å holde bøllete turister unna

I 2019 besøkte rundt 20 millioner turister den nederlandske hovedstaden.

Men så kom koronapandemien. Med stengte grenser og lockdown forsvant turistene.

I over ett år har innbyggerne hatt kanalene, sykkelvegene, tulipanene og de brosteinsbelagte gatene for seg sjøl.

Det har gitt mersmak.

For selv om besøkende legger igjen mange penger, har Amsterdam i flere år vært plaget av bråkete turister som forsøpler og gjør fra seg på offentlige steder. Det har ført til stor misnøye blant innbyggerne.

Nå vil byen bli kvitt de bøllete turistene, skriver CNN.

Før pandemien fylte turistene gatene i Red Light District i Amsterdam. Lokale myndigheter har villet forby guidede turer fordi området er overbelastet og mange turister oppfører seg dårlig. Området er kjent for salg av sex. Foto: Peter Dejong / AP

– Ikke kom til Amsterdam

Initiativet fra lokale myndigheter kommer mens europeiske land er i full gang med å gjenåpne etter pandemien. Turistnæringa har vært hardt rammet, men myndighetene i byen dette er et gyldent tidspunkt for forandring.

Turister er fortsatt velkomne, men ikke alle.

– Vi vil ikke tilbake til der vi var før pandemien med store mengder turister i Red Light District og i byens underholdningsstrøk. Det ble en plage for innbyggerne, skriver lokale myndigheter i en pressemelding.

– Besøkende som behandler innbyggerne våre og vår arv uten respekt, er ikke velkomne. Beskjeden til dem er denne: ikke kom til Amsterdam, heter det videre i pressemeldingen.

Målet er at byen skal bli kvitt ryktet som en «partyhovedstad» der alt er lov.

I tillegg har lokale myndigheter brukt én million kroner på en egen nettkampanje. Her oppfordres folk til å besøke byens historiske steder, men turister som ikke kan oppføre seg, er ikke velkomne.

Målet med kampanjen er å oppfordre til god oppførsel blant turistene, sier Geerte Udo. Han leder byens reiselivsbyrå.

Udo sier at beskjeden er enkel: «du er velkommen, men ikke drikk innendørs, bruk et urinal og ikke bråk.»

Selv om mange er avhengig av turismen i Amsterdam, har pandemien gitt innbyggerne en smak på hvordan livet er uten millioner av besøkende hvert år. Foto: Koen Van Weel / AFP

Plagsomme briter

Kampanjen er i første omgang rettet mot britiske menn i alderen 18–34 år. De neste månedene skal også andre grupper nås.

Av de 20 millioner turistene i 2019, var 70 prosent fra nabolanda Tyskland, Belgia og Storbritannia.

Ifølge CNN har folk som har besøkt Amsterdam de siste åra ikke kunnet unngå å legge merke til at uhørt oppførsel ofte knyttes til turister med britisk aksent, gjerne ungkarer eller utdrikningslag på tur.

Da kommunalråd Rob Hefland ble intervjuet av DutchNews oppsummerte han situasjonen slik:

– Hvis du er interessert i å se verdens vakreste by denne sommeren, kom til Amsterdam. Hvis intensjonen din er å gå på fylla, oppføre deg dårlig og kle deg ut som en penis, dra et annet sted!

Advarer mot å henge ut turister

Professor Ko Koens ved University of Applied Sciences i Rotterdam er enig i at Amsterdam må gjøre noe for å endre rykte sitt som et sted der alt er lov. Han sier til CNN at byen ikke vil være kjent for «coffeeshops» som selges marihuana og for Red Light District.

Likevel er han skeptisk til at myndighetene henvender seg til en bestemt type turister. Spesielt fordi Amsterdam er kjent for å ha en lang tradisjon for åpenhet og toleranse.

– Hvordan skal du lage et image av deg selv som åpen og tolerant, når du samtidig ber besøkende oppføre seg som voksne? spør professoren.

Håper på færre turister

Én av dem som har satt pris på roen under pandemien, og som håper myndighetene lykkes med kampanjene, er Nicola Theobald. Hun har bodd 30 år i Amsterdam. Til CNN sier hun at byen må finne en balanse. Turistene må få oppleve byen, men at det ikke må gå utover dem som bor der.

– Vi ønsker ikke å være kjent som det ideelle stedet for utdrikningslag, men vi vil heller ikke være et sted for elitene.

Nå håper hun at tida der hun treffer på overstadig berusete turister som kaster opp er forbi.

– Vi fikk byen vår tilbake og vi likte det, sier hun.