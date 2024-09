Amnesty: Israel har systematisk ødelagt landbruk på Gazastripen

IDF opererer utelukkende på grunnlag av militær nødvendighet og ut fra målet om å ødelegge Hamas' militære kapasitet for å sikre staten Israel og dens borgere sikkerhet. Påstander som hevder det motsatte lukker øynene for at Hamas i et stort omfang utnytter sivile og sivil infrastruktur i Gaza strategisk. Påstander som hevder at IDF ødelegger sivil struktur er uakseptable og overser dessuten Israels omfattende humanitære innsats på Gazastripen.

IDF gjør store anstrengelser for å estimere og vurdere potensiell collateral damage (alstå utilsiktede følgeskader, materielle ødeleggelse og sivile tap) i militære angrep og operasjoner.

IDF skader ikke landbruksareal med vilje, men forsøker å redusere materielle skader når det ikke er nødvendig.

Slik det er godt dokumentert i løpet av denne krigen opererer terrororganisasjonen Hamas ofte fra frukthager, jorder og jordbruksland for å utføre terror og sette IDFs styrker i fare, uten å ta hensyn til konsekvensene og ødeleggelsene dette medfører.