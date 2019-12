Volden fortsetter i demonstrasjonene mot myndighetene i Iran.

Over ett tusen mennesker kan ha blitt drept av iranske styrker under protestene i landet, sier ansvarlig for Iran-saker i det amerikanske utenriksdepartementet, Brian Hook, melder nyhetsbyrået AFP.

Tidligere har Amnesty International kommet med en rapport der de sier at minst 208 mennesker er blitt drept.

Men organisasjonen sier også de frykter tallene kan være enda høyere.

Amnesty bygger anklagene mot Iran på videoopptak, øyenvitner, samtaler med pårørende og på rapporter fra menneskerettighetsaktivister.

Amnesty har lagt ut denne videoen fra 27 år gamle Pouya Bakhtiari som ble drept under protestene i Iran.

Irans FN-delegasjon har avvist rapporten fra Amnesty, men kommer ikke selv med mer utfyllende informasjon. Det skriver nyhetsbyrået AP.

Amnesty: – Krever tilbakebetaling for kuler

Sørgende familier har også fått krav om å betale myndighetene penger for å få lov til å få tilbake kroppene til døde slektninger, ifølge Amnesty.

Menneskeretts­­organisasjonen skriver i en pressemelding at iranske myndigheter i noen tilfeller har krevd penger av pårørende for kulene som ble brukt til å drepe slektningene deres.

De sier de har undersøkt og kontrollert opplysningene grundig fra flere hold.

For å gi de døde tilbake til familiene, skal myndighetene også ha krevd erstatning for eiendom de mener demonstrantene har ødelagt.

Påstandene benektes av minst en tjenestemann hos iranske myndigheter i Khuzestan-provinsen, skriver Amnesty.

Myndighetene har også truet med å arrestere familier som holder begravelser eller snakker med pressen, ifølge menneskeretts­­organisasjonen.

Uro omtales på iransk TV

Iransk statlig TV erkjenner for første gang tirsdag at sikkerhetsstyrker skjøt og drepte det de kaller «opprørere».

De oppgir at dette skjedde i flere byer under protestene mot høyere bensinpriser i midten av november.

Folk går forbi en bank som er helt utbrent etter protestaksjonene i Teheran i november 2019 Foto: WANA NEWS AGENCY / Reuters

På grunn av protestene innskrenket myndighetene tilgangen til internett i en uke, og det kom derfor begrenset med informasjon ut av landet.

– Antallet drepte er alarmerende. Det er et bevis på at iranske sikkerhetsstyrker startet en grusom drapsorgie, sier Philip Luther.

Han jobber for Amnesty International med ansvar for Midtøsten og Nord-Afrika. Luther mener det viser at iranske myndigheter ikke viser respekt for menneskeliv.

Han sier at myndighetene ikke tidligere har vist vilje til å sette i verk avhengige granskinger av det han kaller «ulovlige drap».

Derfor ber han det internasjonale samfunn om å reagere.

Tilhengere av regimet i Iran var også ute i gatene i november. Her er noen med bilder av landets øverste leder ayatolla Ali Khamenei. Foto: ATTA KENARE

Sammensvergelse mot Iran

Irans øverste leder ayatolla Ali Khamenei sier volden er et uttrykk for en farlig sammensvergelse.

Irans regjering mener de som protesterer har forbindelser til USA, Saudi-Arabia og Israel.

Tidligere statsminister Mir-Hossein Mousavi sammenligner ayatollaen med shahen. Foto: Kamran Jebreili

Irans tidligere statsminister og nå opposisjonsleder i eksil, Mir-Hossein Mousavi har sammenlignet undertrykkelsene under ayatolla Ali Khamenei med det som skjedde under styret til den siste monarken av Iran, Shah Mohammad Reza Pahlavi.

Han ble styrtet i Den iranske revolusjonen i 1979.

Iran er hardt rammet av de økonomiske sanksjonene som ble innført av USA. Straffetiltakene ble skjerpet etter at USA trakk seg fra den internasjonale avtalen om Irans atomprogram.