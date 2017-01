Amnesty: Alarmerende bilder av blodig terrormistenkt

En rekke medier har det siste døgnet publisert bildet av Abdulkadir Masjaripov, som skal ha tilstått å stå bak angrepet mot nattklubben «Reina» i Istanbul nyttårsaften.

Bildet skal være tatt kort tid etter pågripelsen, og ansiktet er blodig og forslått.

– Amnesty kan ikke bedømme om Abdulkadir Masjaripov har vært utsatt for overgrep, eller om han er skyldig eller ikke, men bildene av det forslåtte ansiktet hans er alarmerende, sier politisk rådgiver i Amnesty, Gerald Kador Folkvord.

Mulig tilståelse

Folkvord påpeker at dette er en sak der mye prestisje står på still for Tyrkias sikkerhetsapparat.

– Og dessverre betyr deres stygge historie med tortur at det er vanskelig å vite hvorvidt man kan stole på en «tilståelse» de har oppnådd under avhør, sier han.

SER ØKNING: Amnesty har sett en betydelig økning i antall rapporter om tortur i Tyrkia, forteller politisk rådgiver Gerald Kador Folkvord. Foto: NRK

Siden kuppforsøket og påfølgende unntakstilstand har Amnesty sett en betydelig økning i antall rapporter om tortur.

– Tyrkiske sikkerhetsstyrker har et stygt rulleblad når det gjelder bruk av tortur og overdreven vold, både i møtet med demonstranter og ikke minst i sammenheng med arrestasjoner og fengsling. Risikoen for å bli utsatt for overgrep er reell for de fleste som blir arrestert, men den er spesielt stor for dem som blir tatt i sammenheng med mistanker om terror eller med fjorårets kuppforsøk, sier Folkvord.

VIDEO: Tyrkisk politi har sendt ut denne videoen av mannen de mener kan ha stått bak Istanbul-terroren. Det er fortsatt uklart om dette er samme mannen som tyrkiske myndigheter nå sier at de har identifisert. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Tyrkisk politi har sendt ut denne videoen av mannen de mener kan ha stått bak Istanbul-terroren. Det er fortsatt uklart om dette er samme mannen som tyrkiske myndigheter nå sier at de har identifisert.

– Økt fare for tortur

– Etter kuppforsøket i fjor fikk sikkerhetsapparatet sterkt utvidete fullmakter, blant annet til å anholde mistenkte i lang tid uten siktelse og å begrense deres adgang til advokater. Dette har ytterlige økt faren for tortur, sier Folkvord.

Og volden kan starte allerede under arrestasjonen og i politibilen, ifølge Folkvord.

– Tjenestepersoner som begår slike overgrep risikerer lite, det skjer ytterst sjeldent at en politibetjent eller soldat blir straffet for tortur. Siden domstolene ofte ignorerer påstander om at en tiltalt er blitt torturert, er det all grunn til å frykte at mange blir dømt på grunnlag av tilståelser som har blitt banket ut av dem, sier han.

VIDEO: Nyttårsnatten ble 39 mennesker drept og 65 såret da en væpnet mann gikk til angrep på den eksklusive nattklubben Reina i Istanbul. Denne videoen kan vise gjerningsmannen. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Nyttårsnatten ble 39 mennesker drept og 65 såret da en væpnet mann gikk til angrep på den eksklusive nattklubben Reina i Istanbul. Denne videoen kan vise gjerningsmannen.

Intensiv jakt

39 mennesker ble drept og 69 såret i terrorangrepet mot nattklubben i Istanbul. Mange av de drepte var utlendinger fra andre land i Midtøsten.

Over 2000 politimenn har vært involvert i jakten på gjerningsmannen de siste ukene, ifølge tyrkiske myndigheter.

I flere medier ble først en annen mann feilaktig utpekt som gjerningsmannen bak det brutale angrepet. Tidligere har tyrkiske myndigheter hevdet at gjerningsmannen tilhørte den muslimske uigur-minoriteten i Kina.

Tirsdag uttalte imidlertid guvernør Vasipi Sahin at angrepet ble utført på vegne av IS. Tyrkisk politi har fra før pågrepet nærmere 40 personer etter terrorangrepet, blant dem flere uigurer. Numan Kurtulmus, en av Tyrkias fire visestatsministre, hevdet mandag at en ikke navngitt etterretningstjeneste også var involvert i terrorangrepet mot nattklubben.

