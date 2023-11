I går fekk 51 nordmenn i krigsherja Gaza beskjed om at dei endeleg skal få kryssa grensa til Egypt onsdag.

Samstundes blir litt over 200 nordmenn igjen i Gaza, og må venta til neste gong norske namn er på lista over folk som får forlata Gazastripa.

Ein av dei som ventar er 55-åringen Talat Ghabayen.

Talat blir intervjua av Reuters ved Rafah-grensa. Foto: Reuters

Talat skulle berre besøka grava til mora og ordna med arveoppgjeret etter ho, men brått vart det krig, og Talat vart sittande fast i Gaza.

– Eg er veldig glad for at norske borgarar kjem seg ut, men eg skulle vore gladare dersom faren min hadde vore på lista, seier sonen Amir Ghabayen.

Håp

Då sonen fekk beskjed om at faren ikkje stod på lista, ringde han faren med ein gong.

– Stemma hans har endra seg, han høyrest ikkje ut som seg sjølv. Eg spurde korleis det gjekk, han sa han berre var trett og ville sova.

Amir Ghabayen er bekymra for faren som ikkje får forlata Gaza, men fortalde at faren hans likevel klarar å sjå det positivet. Foto: NRK

Amir fortel at faren har gått tom for medisin mot høgt blodtrykk og hjartesvikt, både dei han fekk frå fastlegen i Noreg og erstatningsmedisinen frå lokale legar i Gaza.

Men då Amir fortalde faren om nyheita, klarte Talat likevel å sjå det positive.

– Han sa det er bra at norske borgarar kom seg ut, og at det er håp for oss, fortel Amir.

– Skjøner fortvilinga

Utanriksminister Espen Barth Eide forklarar til NRK det er ikkje mange om gongen som får kryssa grensa.

Utanriksminister Espen Barth Eide fortalde i dag at 27 av dei 51 nordmennene som skal kryssa grensa i dag, er barn, Foto: Alf Simensen / NRK / NRK

– For andre land har det også vore slik at borgarane deira kjem ut puljevis, seier han.

Han seier han skjøner inderleg godt at dei som blir igjen er fortvila.

– Eg trur alle våre borgarar som er inne i Gaza skulle ha kome ut for lenge sidan. Denne saka er ikkje over før alle borgarane har kome seg inn i Egypt og heim. Akkurat nå håper eg det er starten på å få alle nordmennene ut av Gaza.

Ventar på grønt lys

Talat har funne ein tilhaldsstad i Rafah sør i Gaza, ikkje så langt unna grenseavgangen. I tillegg ventar også åtte andre slektningar av han på å få koma heim til Noreg.

Også slektningane ventar framleis på grønt lys frå UD.

Sjølv om alle på Gazastripa har fått beskjed om å evakuera sørover, skjer det framleis at det israelske forsvaret går til åtak i sør.

Sundag vart den norske statsborgaren Ghada Hassan Abudaqah i eit slikt åtak.

– Med ein gong nyheita om ho kom, før namnet vart kjent, var eg redd for at det var faren min, fortel Amir.