Salg av amerikanske våpen har blitt en lukrativ forretning i Afghanistan de siste månedene.

Da Taliban tok over makta i landet i sommer, overga tusenvis av afghanske soldater seg.

Nå selges våpnene deres flere steder, skriver avisa The New York Times.

I byen Kandahar har flere titalls afghanere åpnet sin egen våpenbutikk.

Her selges amerikanske pistoler, gevær, granater, kikkerter og nattsynsbriller.

Ifølge en av våpenhandlerne er det amerikanske utstyret spesielt ettertraktet.

– USA-produsert er førstevalget, selv om det er litt dyrere enn det som kommer fra Russland.

Amerikanske våpen fortrekkes også ofte fordi de fungerer godt. Folk vet hvordan de skal brukes, forteller en annen våpenselger.

Ifølge The New York Times har amerikanske våpen enten blitt stjålet og solgt videre av afghanske sikkerhetsstyrker, eller beslaglagt av Taliban. Militært utstyr er også blitt etterlatt på afghanske baser. Foto: Javed Tanveer / AFP

Solgte våpen for å berge livet

De USA-produserte våpnene var i utgangspunktet ment for de afghanske sikkerhetsstyrkene, som ble trent av amerikanerne.

I løpet av de 20 årene som USA hadde soldater i landet, har millioner av dollar blitt brukt på våpen og annet militært utstyr.

I kaoset som oppstod da Taliban tok over makta i Afghanistan i sommer, har mye våpen kommet på avveie.

En våpenhandler forteller til avisa at han tidligere dro rundt til afghanske militærbaser og kjøpte våpen og ammunisjon.

Han sier at soldater og politi var desperate etter penger. De var også lei av regjeringa i Kabul som de mente hadde forlatt dem.

Enkelte soldater og politi skal ha solgt våpnene sine før de overga seg til Taliban.

Ifølge våpenhandleren kunne prisen for et håndvåpen ligge på rundt 10.000 kroner. Det er mye mer enn en månedslønn. Han forteller også at mange politifolk og soldater ikke hadde fått utbetalt lønn. De manglet også ammunisjon, mat og vann.

En Taliban-soldat inspiserer et forlatt helikopter på Bagram flystasjon, som ble brukt av amerikanske styrker. Det amerikanske forsvarsdepartementet sa mandag at et stort antall USA-produsert våpen, er igjen i Afghanistan. Foto: Wana News Agency / Reuters

Tusenvis av amerikanske våpen i Afghanistan

Det amerikanske forsvarsdepartementet bekrefta mandag at et stort antall USA-produsert våpen, er igjen i Afghanistan.

Siden 2005 har det amerikanske militæret gitt de afghanske sikkerhetsstyrkene tusenvis av små våpen, alt fra pistoler til maskingevær. Det skriver departementet i en uttalelse til avisa.

Amerikanerne erkjenner også at et stort antall av disse våpnene sannsynligvis er i Talibans hender.

Sist uke sa forsvarsminister Lloyd J. Austin at mer avansert våpen ble fjernet før amerikanske soldater forlot landet i august.

Helikoptre og fly, som ble gitt til afghanerne, ble ødelagt før amerikanerne trakk seg ut, ifølge forsvaret.

Taliban nekter

Taliban har tidligere nektet for at amerikanske våpen selges rundt om i landet.

Talsperson Bilal Karimi sier til avisa at amerikanske våpen som tidligere er beslaglagt, har blitt registrert og er tatt hånd om av Taliban-regimet. Han sier at deres soldater ikke er så uforsvarlige at de ville ha solgt våpnene videre.

Andre medlemmer av Taliban har bekrefta til avisa at amerikanske våpen er til salgs.

I enkelte tilfeller skal Taliban ha gitt sine egne soldater lov til å selge små våpen som ble beslaglagt da baser ble overgitt, sier en våpenhandler til avisa.

Våpen videreselges til Pakistan

De som kjøper våpen er alt fra vanlige afghanere til forretningsfolk, ifølge våpenselgerne i Kandahar.

Det er ulike grunner til at folk skaffer seg våpen. Enkelte kundene selger våpnene videre, de vil kunne forsvare seg selv, eller de vil ha dem i tilfellet av framtidige konflikter mellom ulike klaner og stammer.

Selgerne sier at etterspørselen er spesielt stor etter små og lette våpen, som pistoler. Grunnen er at de er enkle å frakte med seg.

En del våpen havner i Pakistan.

Flere av våpenselgerne forteller til avisa at mye smugles til nabolandet fordi etterspørselen etter amerikanske våpen der er stor.

Pistoler, som NATO-styrker har forsynt det afghanske politiet med, selges for nesten 3000 kroner. Betalingen skjer nesten utelukket i pakistansk rupi, ifølge våpenselgere.