Amerikanske ungdommer er for overvektige for militæret

Overvekt er en av de viktigste grunnene til at 71 prosent av unge amerikanere mellom 17 og 24 år ikke oppfyller kravene for militærtjeneste.

Det kommer frem i en ny rapport fra Council for a Strong America, som ble publisert denne uken.

For første gang siden 2005, klarte ikke den amerikanske hæren å oppnå sitt mål om å rekruttere 76.500 nye soldater i år.

– Det er en sørgelig situasjon når 71 prosent av unge menn i dette landet ikke kan oppfylle kravene til å kvalifisere seg som soldater, sier forsvarsminister Jim Mattis.

OVERVEKT: Det amerikanske militæret roper varsko for det store antallet unge amerikanere som sliter med overvekt. Foto: Ntb / NTB scanpix

Stadig færre er interessert i militærtjeneste

Høy sysselsetting og en sterkere økonomi kan være en forklaring på rekrutteringsutfordringene.

Derfor er det store antallet unge overvektige amerikanere særlig urovekkende.

Men allerede i 2010 varslet de to generalene John Shalikashvili og Hugh Shelton om at ungdom var blitt for overvektige til å tjenestegjøre i militæret. I en kronikk i Washington Post stilte de spørsmål om USA var i ferd med å bli «for feit for å forsvare seg selv».

– Fedme har lenge truet vår nasjons helse. Etter hvert som epidemien vokser, er fedme også blitt en trussel mot vår nasjonale sikkerhet, heter det i rapporten.

Overvektsproblematikken er spesielt utfordrende i sørstatene hvor militæret vanligvis rekrutterer mange – hele 44 prosent kom derfra i 2016.

LÆRTE FRA MILITÆRET: Som presidentfrue var Michelle Obama opptatt av overvektsproblematikken blant barn og unge amerikanere. I 2011 besøkte hun militærbasen Fort Jackson i Sør-Carolina for å se hvordan militæret forsøker å løse utfordringene. Foto: Mary Ann Chastain / Reuters

Tidlig innsats

I rapporten fremheves tidlig innsats i skolen som en mulig løsning på problemet. Å fremme viktigheten av fysisk aktivitet og sunne matvaner kan hindre at stadig flere blir overvektige. Men det fordrer innsats fra flere hold – både fra foreldre og myndighetene.

– Å oppfordre til en sunn livsstil tidlig i livet, vil gjøre oss i bedre stand til å møte fremtidige utfordringer, sier den pensjonerte generalen i luftforsvaret, Richard B. Myers.

Det amerikanske militæret har jobbet med overvektsproblematikk i flere år uten at det har satt en stopper for utviklingen. I 2011 besøkte Michelle Obama militærbasen Fort Jackson i Sør-Carolina for å lære.

– Hvordan militæret jobber med dette kan gjøre oss mer oppmerksomme på utfordringene vi står overfor, for det er mange rundt om i landet vårt som kunne trenge støtte, uttalte hun da.

Også i Norge blir stadig flere barn og unge tjukkere, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

– Norsk ungdom som møter på sesjon for militæret i 17–18 årsalderen er mye mer overvektige enn tidligere, og andelen øker. Mellom 15 og 17 prosent av alle norske 8-åringer er overvektige. Dette er også et globalt problem, sa Knut Inge Klepp, prosjektleder for det nye fedmeprosjektet og områdedirektør ved FHI, til NRK i sommer.