Amerikanske styrker til Saudi-Arabia

USAs forsvarsminister Mark Esper sier i en uttalelse at de sender personell og militært utstyr for å styrke sikkerheten i regionen. Det skjer etter forrige ukes angrep mot oljeanlegg i Saudi-Arabia.

Den militære opptrappingen vil skje både i Saudi-Arabia og i De forente arabiske emirater. Forsvarsministeren avviser samtidig at det er forberedelser til et planlagt angrep på Iran.

USAs forsvarsminister Mark Esper bekrefter at amerikanerne trapper opp sitt militære nærvær i Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater. Foto: ZAKARIA ABDELKAFI

– Det er ikke der vi er akkurat nå, svarte Esper på spørsmål om det går mot en militær aksjon.

Houthi-bevegelsen som kontrollerer deler av Jemen har hevdet at de står bak angrepet på de saudiarabiske oljeanleggene. Militsgruppen er støttet av Iran og har varslet at det innen kort tid vil komme nye angrep mot Saudi-Arabia.

Det antas at USA ønsker å sende inn styrker for å unngå at det kommer nye angrep på oljeinstallasjoner.

De siste halve året har USA økt sin militære tilstedeværelse i regionen. I mai sendte USA flere marinefartøy til Midtøsten. Blant dem var et av landets største hangarskip, USS Abraham Lincoln.

En jagerflypilot om bord på USS Abraham Lincoln. Bildet er tatt i juni da hangarskipet befant seg i Persiabukta. Foto: Jon Gambrell / AP

Ønske fra allierte

Soldatene blir sendt etter forespørsler fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater om å styrke deres luft- og rakettforsvar, opplyser forsvarsminister Esper i en uttalelse. Han utelukker ikke at de kommer til å sende ytterligere militære bidrag.

Det er ventet flere detaljer om den amerikanske styrkeopptrappingen de neste dagene. Militære analytikere antar at USA ikke vil sende et stort bidrag med bakkestyrker, men heller tilby militært materiell, kompetanse og utstyr som vil redusere risikoen ved nye rakett- og droneangrep.

Ifølge avisen The Guardian blir det regnet som sannsynlig at USA vil tilby radarsystemer og rakettbatterier som enklere kan skyte ned droner.

Et amerikanske rakettbatteri i Tyrkia. Det er slike systemer det er ventet at USA vil utplassere i De forente arabiske emirater og Saudi-Arabia. Foto: BULENT KILIC / AFP

Forsiktig opptrapping

Det er ennå ikke bestemt hvor mange soldater eller hva slags utstyr som skal sendes. Det er snakk om en «moderat utplassering», opplyser forsvarssjef Joe Dunford. I en Twitter-melding presiserer forsvarsminister Mark Esper at den militære opptrapping gjøres for å styrke forsvarsevnen.

Også i juli i år sendte USA soldater til Saudi-Arabia. Den utplasseringen var planlagt i flere uker og kom i forbindelse med konflikten med Iran.

Både USA og Saudi-Arabia har anklaget Iran for å stå bak oljeangrepet 14. september, og amerikanerne varslet onsdag en betydelig skjerpelse av sanksjonene mot landet. Iran har avvist anklagene.

USAs president Donald Trump har samtidig presisert at han ikke ønsker en krig mot Iran.

– Vi ønsker absolutt å unngå det, svarte Trump tidligere denne uken på spørsmålet om det går mot krig.

Ifølge Washington Post kan Trump likevel ikke utelukke at situasjonen kan eskalere ytterligere.

– Jeg vil ikke gå inn i en ny konflikt, men noen ganger så bare må man, sa Trump.