Amerikanske soldater skal hjelpe Somalia å bekjempe al-Shabab

Det er første gang at så mange regulære amerikanske soldater har vært sendt til Somalia siden 1994. Siden da har det kun vært sendt et fåtall spesialsoldater og antiterror-rådgivere til Somalia.

Amerikanske styrker trakk seg ut av Somalia etter at to helikoptere ble skutt ned i hovedstaden Mogadishu i 1993. 18 amerikanske soldater ble drept og likene av dem ble slept rundt i byen. Et drama som er gjenfortalt i Hollywoodfilmen Black Hawk Down.

President Donald Trump godkjente forrige måned et direktiv som tillater en tøffere front mot al-Shabab, noe som inkluderer mer aggressive luftangrep mot al-Shabab.

Ifølge U.S. Africa Command skal de amerikanske soldatene gi den somaliske hæren trening innenfor logistikk, for å bekjempe ekstremistgruppen al-Shabab.

Somalias nye somalsk-amerikanske president, Mohamed Abdullahi Mohamed, annonserte forrige uke en ny offensiv mot ekstremister i landet.

Konflikten eskalerer

Al-Shabab kunngjorde denne uken at eskaleringen av angrep i Somalia den senere tiden, er et svar på Trumps økte militære innsats mot dem.

Nylig overlevde somalias nye militærsjef et angrep med en bilbombe. 13 andre ble drept i angrepet. En dag senere ble minst fem soldater drept da en selvmordsbomber angrep en militærskole i hovedstaden.

Al-shabab ble jaget ut av Mogadishu for flere år siden av nasjonale styrker og internasjonale styrker fra Den afrikanske union, men ekstremistene kontrollerer fortsatt noen avsidesliggende områder. Samtidig har det dukket opp krigere nord i landet som sverger troskap til IS.

Presset mot Somalias hær om å trygge landet øker. For fra 2018 starter den 22.000 mann store hæren fra Den afrikanske union å trekke seg ut av landet for godt. Mange frykter at landet skal falle i hendene på ekstremistene, skriver nyhetsbyrået AP.