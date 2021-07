Amerikanske smittevernmyndigheter advarer: Vaksinerte kan smitte andre vaksinerte

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I et lekket internt skriv advarer det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) om at deltavarianten kan spres av fullvaksinerte.

Altså kan fullvaksinerte som smittes av deltavarianten og blir syke, være like smittsomme for de rundt seg som uvaksinerte. Det betyr at fullvaksinerte kan smitte fullvaksinerte, ifølge skrivet.

Det skriver både Washington Post og New York Times natt til fredag.

I skrivet vises det til upubliserte data som det er ventet at CDC vil presentere i løpet av fredag.

De danner bakgrunnen for at man enkelte steder i USA ber fullvaksinerte ha på seg maske igjen, ifølge New York Times.

Store mengder virus i nesa

Funnene viser blant annet at vaksinerte personer bærer store mengder av viruset i nesa og halsen.

Forskningen er gjort av personer som ikke er tilknyttet til CDC, og forskerne til CDC har jobbet med å analysere funnene før de presenteres.

I dokumentet Washington Post har fått tak i, påpekes det at «krigen har endret seg». Det belyser også utfordringene med å få folk til å følge smittevernreglene og vaksinere seg i USA.

Deltavarianten av koronaviruset har skapt hodebry verden over, og er blitt dominerende i både Europa og Norge.

Den ble blant annet pekt på da den norske regjeringen for få dager siden utsatte gjenåpningen av landet ytterligere.

Over 1,7 millioner nordmenn er fullvaksinerte. I Norge har totalt 708 av dem som regnes som fullvaksinerte fått covid-19, ifølge FHIs siste ukesrapport.

695 av disse har fått to doser med koronavaksine og fått påvist koronaviruset minst 7 dager etter andre dose.

De resterende 13 regnes som fullvaksinerte etter gjennomgått koronasykdom og én dose koronavaksine.

708 fullvaksinerte smittet i Norge

Immunolog Anne Spurkland synes ikke det er overraskende at fullvaksinerte smittes. Det hun dog finner overraskende, er at CDC sier at fullvaksinerte er like smittsomme som andre.

– De antistoffene man har laget er ikke like effektive for å holde viruset i sjakk. Men så består immunforsvaret av mye mer enn antistoffer, slik at man blir ikke like alvorlig syk, selv om man kan smitte andre, sier Spurkland til NRK.

Spurkland mener det foreløpig er uklart om fullvaksinerte smittes i like stor grad som andre.

Professor og immunolog Anne Spurkland. Foto: Heidi Klokk / NRK

– Foreløpig virker vaksinene godt i forhold til å beskytte mot alvorlig sykdom. Men som samfunn er vi ikke like godt beskyttet mot spredning av viruset, sier Spurkland.

Hun mener det virker som det er større sjanse for å bli smittet, jo lenger det er siden man ble fullvaksinert.

– Det viruset vi nå forholder oss til er et annet virus enn det vi er vaksinert mot. Vaksinen er mot det første viruset som kom ifjor. Og de virusvariantene som nå sirkulerer er virusvarianter som lykkes med å smitte oss på tross av vaksinen vi har fått mot det første viruset, sier Spurkland.

FHI: Lite sannsynlig at epidemien blir som tidligere

Tidligere i juli sa britiske forskere at koronavaksinene som brukes i Norge beskytter bedre mot deltavarianten enn fryktet.

Rapporten fra Public Health England fant at vaksinene er 96 prosent effektive mot sykehusinnleggelse, mens de er 79 prosent effektive mot smitte der du merker du er syk, men ikke trenger hjelp.

I FHIs siste ukesrapport heter det at antall meldte tilfeller økte i uke 29, etter seks stabile uker.

25 personer er innlagt på sykehus med koronasmitte for øyeblikket.

I rapporten skriver FHI at det er usikkerhet knyttet til den videre utviklingen i pandemien på grunn av deltavarianten.

«Det kan komme en økning i antall tilfeller, men det anses foreløpig som lite sannsynlig at epidemien blir så stor som tidligere bølger, og at sykehusenes kapasitet trues», heter det i rapporten.