Amerikanske politikere frykter tollslag og velgernes vrede

Paul Ryan som leder Representantenes hus i Kongressen, skal i flere omganger ha forsøkt å få president Donald Trump bort fra ideen om å innføre tolløkning på stål og aluminium.

Han har uttalt at «han er ekstremt bekymret for konsekvensene av en eventuell handelskrig».

FRA HARLEY-STAT: Den republikanske lederen av Representantenes hus, Paul Ryan, er sterkt bekymret for hvordan en Trump-toll vil slå ut – også i hans egen delstat som produserer Harley-Davidson. Foto: Mark Wilson / AFP

Ryan kommer fra Wisconsin, en delstat Trump vant med knappest mulig margin, 0,7 prosentpoeng, i presidentvalget. I Wisconsin er også den amerikanske, ikoniske motorsykkelprodusenten Harley-Davidson Inc. basert.

Harley-Davidson er ett av produktene og merkene EU har blinket ut, som mulig objekt for en «mottoll». På den listen står også amerikansk whisky og amerikanske jeans.

95 prosent av amerikanske tradisjonell whisky, bourbon, produseres i Kentucky.

BEKYMRET: Senatsleder Mitch McConnell, som kommer fra whisky-staten Kentucky. Foto: Joshua Roberts / Reuters

Kentucky er hjemstaten til den andre republikanske lederen av Kongressen, senator Mitch McConnell. Mens hovedkvarteret til jeansprodusenten Levis Strauss er å finne midt i valgdistriktet til Nancy Pelosi, Ryans demokratiske motpart.

Frykter mottiltak

Amerikanske politikere frykter at Trumps ensidige tolløkning vil føre til mottiltak fra USAs handelspartnere og vil ramme amerikansk industri og amerikanske produkter. Som igjen kan føre til en reaksjon fra velgerne ved kongressvalget til høsten, hvor både Ryan og Pelosi er på valg.

FRA LEVIS-STAT: Demokraten Nancy Pelosi er fra San Francisco, hvor Levis Strauss har sitt hovedkvarter. Foto: Alex Wong / AFP

I går sendte over 100 republikanske politikere et brev til Trump, hvor de ber han revurdere tollforslaget. De frykter utilsiktede konsekvenser for den amerikanske økonomien.

Den bekymringen deler også amerikanske industriledere, selv i stål- og aluminiumsindustrien som Trump ønsker å beskytte.

EU har laget motliste

EU presenterte i går rammen for sine eventuelle mottiltak, hvis Trumps metalltoll kommer.

Listen over mulige amerikanske produkter som vil bli «motrammet», er lang og omfatter en rekke produkter som vaskekummer laget av stål, yachter, seilbåter, T-skjorter, sengetøy, leppestift, peanøttsmør, tranebær og appelsinjus – foruten allerede nevnte motorsykler, jeans og whisky.

KAN BLI RAMMET: Amerikansk whisky er blant produktene som kan bli rammet av de mulige mottiltakene fra USAs handelspartnere. Foto: Bruce Schreiner / AP

Toll på stål har en spesiell historisk betydning for EU, gitt at dagens europeiske union ble grunnlagt på et samarbeid om kull- og stål. Tanken var at en sammenvevd handel av disse to viktige produktene kunne forhindre en ny krig på det europeiske kontinentet. Dette førte i 1952 til dannelsen av Kull- og stålunionen, som siden ble til Det europeiske økonomiske fellesskap og deretter til Den europeiske union – EU.

Stål er fortsatt viktig i Europa. Ifølge Bloomberg står produksjon og salg av stål for rundt 1 prosent av EU-landenes samlede bruttonasjonalprodukt og gir grunnlag for 300.000 arbeidsplasser.

Landene som rammes hardest av USAs tolløkning Ekspandér faktaboks De største eksportørene av stål til USA: Canada: 16 prosent av all eksport

Brasil: 13 prosent

Sør-Korea: 10 prosent

Russland: 9 prosent

Mexico: 9 prosent

Tyrkia: 7 prosent

Japan: 5 prosent

Taiwan: 4 prosent

Tyskland: 3 prosent

India: 2 prosent De største eksportørene av aluminium til USA: Canada: 56 prosent av all eksport

Russland: 8 prosent

De Forenede arabiske emirater: 7 prosent

Kina: 6 prosent (Kilder: Ritzau/Business Insider, Voice of America, CNBC)

Mener mottiltak er lov

EUs liste dekker et langt bredere spekter av produkter enn Trumps toll på stål og aluminium.

EUs svenske handelskommissær Cecilia Malmström avviser at EU eskalerer konflikten, og med det medvirker til en eventuell handelskrig.

Malmström sa på en pressekonferanse i går at EU har beregnet de økonomiske konsekvensene av tollen Trump har foreslått og hvis tollen kommer vil svare med å ramme USA med tilsvarende kraft.

Ifølge det politiske nettstedet Politico er det samlet sett snakk om import av amerikanske varer til en verdi av 2,8 milliarder euro, tilsvarende omtrent 27 milliarder kroner.

– Feil vei å gå

EU-kommisjonen mener de planlagte mottiltakene er tillat innenfor regelverket til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og at de kan settes i verk, selv om EU innklager USA for brudd på WTO-reglene.

Trump på sin side truer med ekstra toll på europeiske biler, hvis EU velger å svare på metalltollen.

I en Twitter-melding torsdag ettermiddag skriver Trump at USA må beskytte industrien sin, men samtidig «utvise fleksibilitet og samarbeid overfor våre sanne venner».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kina har i likhet med EU sagt at de vil slå tilbake mot tollplanene om nødvendig med det de betegner som «passende og nødvendige tiltak».

Kina har vært hovedskytset for Trumps kritikk av internasjonal frihandel og regler som han mener skader USA.

– Å velge en handelskrig er helt klart feil vei å gå, til syvende og sist er det kun deg selv du skader, uttaler den kinesiske utenriksministeren Wang Yi.