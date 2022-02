Amerikanske myndigheter hevder at Russland planla falsk Ukraina-video

USA skal ha skaffet seg etterretning om en detaljert russisk plan for å lage et falsk påskudd for en invasjon av Ukraina.

Planen skal, ifølge det kilder sier til The New York Times, gå ut på å bruke en forfalsket video for å anklage Ukraina for å ha tatt livet av russere eller russisktalende personer i det østlige Ukraina.

– Vi har informasjon om at russerne trolig vil fabrikkere en grunn til å invadere. Vi tror Russland vil produsere en veldig grafisk propaganda-video, som vil inkludere lik, skuespillere som skal spille sørgende og bilder av ødelagte områder, sier Pentagons talsperson John Kirby.

Pentagons talsperson John Kirby hevder russerne vil produsere propagandavideo som påskudd for å invadere Ukraina. Foto: ALEX WONG / AFP

Raseriet en slik video ville utløst skulle rettferdiggjøre et angrep på Ukraina, eller få separatistledere i Donbas-regionen øst i Ukraina til å invitere til en russisk intervensjon, ifølge etterretningen.

Avisen The New York Times har selv ikke sett bekreftende bevis for den påståtte planen. Kildene vil heller ikke fortelle hvordan de har fått vite om den de mente det ville ødelegge for kildearbeidet og metodene som førte til informasjonen.

Men Russland skal tilsynelatende ha kommet langt i planleggingen, og amerikansk etterretning er sikre på at planen er under seriøs overveielse.

Nyheten kommer dagen etter at USA sa de vil sende flere tropper til NATO-allierte i Europa. Russland svarte da at dette grepet var ødeleggende og at det bekreftet deres bekymring om en NATO utvidelse østover.

Senest for tre dager siden advarte amerikanske diplomater under et møte i Sikkerhetsrådet, om at Russland planlegger en invasjon i Ukraina.

Russland har gjentatte ganger avvist dette.

Til tross for det har Russland plassert 100.000 soldater nær grensen til Ukraina, noe som har skapt frykt for invasjon og satt i gang en rekke diplomatiske øvelser for å få trappet ned situasjonen

