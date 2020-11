Amerikanske medier: Skyting på kjøpesenter i Wisconsin

Politiet opplyser til nyhetsbyrået AP at det dreier seg om «en svært aktiv situasjon» på Mayfair Mall i Wauwatosa utenfor Milwaukee.

Milwaukee Journal Sentinel melder om at flere personer skal være skutt inne på kjøpesenteret. BNO News melder om at det skal dreie seg om minst fem personer.

Politiet skal ha bedt de ansatte ved kjøpesenteret varsle kundene over høyttaleranlegget om at de må søke dekning.

Hendelsen startet rett før klokken 15 lokal tid fredag ettermiddag.

Både Fox6 og BNO News rapporterer om at skytingen skal ha foregått i eller i tilknytning til Macys i enden av kjøpesenteret.

Det ble raskt et stort politioppbud utenfor Mayfair Mall i Wauwatosa.

Hørte mange skudd

Vitner har forklart at de skal ha hørt opp mot et dusin skudd.

Et vitne som skal være intervjuet på WISN-TV skal ha hørt det hun først trodde var fyrverkeri. Etter at mellom 8–12 skudd hadde blitt avfyrt, startet alle rundt henne å løpe.

– Jeg er rystet. Jeg er så redd. Det var flere skudd, det ene etter det andre. Først trodde vi det var ting som falt, for det var det så ut som. Så jeg en person som gikk i bakken. Jeg så hodet falt og jeg hørte det ene skuddet etter det andre, forteller en kvinne til nyhetsbyrået Reuters.

– Så hørte jeg skriking, og da så jeg at alle løp. Jeg stod ved en disk. Jeg huket meg ned, men jeg hørte at alle ropte og begynte å forlate stedet. Jeg tenkte bare «jeg må komme meg bort, jeg må komme meg bort». Jeg løp ut døren.

Skyting på kjøpesenter i USA: Hør øyevitne fortelle Du trenger javascript for å se video.

Vet ikke hvor mange som er skutt

Antallet mulig ofre er ukjent, men bilder fra stedet har vist at minst fem personer har blitt tatt med av ambulanser.

Ifølge MIwaukee Journal Sentinel skal den første polititjenestepersonen som kom til stedet har rapportert om minst to personer med skuddskader.

Ordføreren i Wauwatosa, Dennis McBride, forteller til ABC News at selv om det er flere skadde, skal ingen være livstruende skadd.

De skutte skal være fraktet bort fra den nordligste delen hvor Macy's ligger.

The Medical Examiners office har ikke blitt kontaktet, noe som kan tyde på at ingen per nå er døde.

Det skal være delen hvor stormagasinet Macy's ligger hvor skytingen har foregått.

Gjerningsmannen ikke tatt

Ifølge BNO News ble både selve kjøpesenteret og skolene i nabolaget stengt umiddelbart, og politiet startet å søke etter gjerningsmannen.

Gjerningsmannen skal fortsatt ikke være pågrepet, og politikilder sier til ABC News at de ikke vet om vedkommende fremdeles befinner seg inne på kjøpesenteret eller har tatt seg ut derfra.