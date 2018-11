Amerikanske medier: Seier i forstedene gir flertall til Demokratene

Onsdag morgen skriver flere amerikanske medier at Det demokratiske partiet får flertall i Representantenes hus.

Ifølge CNN har Donald Trump ringt Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi, og gratulert henne med seieren.

Nyheten kommer etter at partiet i løpet av natten har sikret viktige seire i forsteder tidligere holdt av Republikanerne.

I Representantenes hus har demokratene overtatt 13 plasser som tidligere ble holdt av republikanerne, mange av dem i tunge forsteder som Kansas city, Philadelphia, Pittsburgh, Minneapolis, Miami og Washington D.C.

Dette er alle relativt politisk moderate distrikter, der Trumps harde linje og nasjonalisme har surnet college-utdannede velgere og andre deler av den tradisjonelle republikanske velgermassen, skriver New York Times.

Vant de kvinnelige velgerne

Ekspertene mener at demokratenes seier i Representantenes hus skyldes at viktige velgergrupper tar tydelig avstand fra Trumps administrasjon.

Før valget har kvinner i forstedene blitt pekt ut som en viktig velgergruppe, og meningsmålinger har vist at særlig høyt utdannede kvinner i forstedene går mot Demokratene.

I mange av de tidligste resultatene der demokrater vippet ut republikanere, var det nettopp demokratiske kvinner som tok de nye setene.

Demokraten Alexandria Ocasio-Cortez er blant kvinnene som tok en tidlig seier onsdag, og skapte samtidig historie ved å bli den yngste kvinnen som er blitt valgt til Kongressen, ifølge Fox News.

29 år gamle Alexandria Ocasio-Cortez blir den yngste kvinnen noensinne valgt til Kongressen. Foto: Rick Loomis / AFP

29-åringen representerer et tungt demokratisk distrikt, som blant annet inkluderer bydelen Queens. Hun vippet ut Joe Crowley, som har sittet siden 1999.

Muslimske kvinner til Kongressen

Republikaneren Marsha Blackburn skaper historie ved å bli valgt inn som den første kvinnelige senatoren fra Tennesse. Hun slår ut tidligere guvernør Phil Bredsen i det som omtales som en svært tett og nervepirrende valgkamp.

Demokratene har forsøkt å vinne Tenneesse sitt sete i Senatet for å øke sine representanter men lyktes altså ikke her.

Demokratene Rashida Tlaib og Ilhan Omar vant sine valg til Representantenes hus fra henholdsvis Michigan og Minnesota.

Det er første gang muslimske kvinner er valgt inn i Representantenes hus. Omar blir også det første somalisk-amerikanske medlemmet av Kongressen.

Opptellingen viser så langt at minst 84 av de totalt 435 medlemmene av Representantenes hus kommer til å være kvinner. 75 kvinner har vunnet sine valg, og i ni av distriktene som ikke er avgjort, er begge kandidater kvinner.

Et splittet USA

Nattens valg har vist tydelig hvor splittet amerikanerne er i sitt syn på hvilket parti som bør ha kontroll over landets lovgivende forsamling.

Trumps styrke på landsbygda gjør at republikanerne beholder Senatet, mens velgere i byer og forsteder over hele landet har sendt en tydelig beskjed til Det hvite hus: De ønsker at noen skal holde kontrollen over presidenten, skriver New York Times.

Avisen skriver videre at valgresultatene kan være en indikasjon på at den politiske og kulturelle splittelsen i landet bare er blittt større etter at Donald Trump kom til makten for to år siden.

Kan blokkere Trumps planer

Resultatet etter nattens valg vil i stor grad påvirke president Donald Trumps politiske agenda de neste to årene.

Sikrer Demokratene flertall i Representantenes hus, vil partiet kunne blokkere flere av Trumps prosjekter, som finansiering av muren han har sagt han ønsker å bygge på grensen til Mexico.

De vil også kunne sette i gang en granskning av korrupsjonsanklagene som har blitt rettet mot flere høytstående medlemmer av Trump-administrasjonen.

Flertall til Demokratene i Representantenes hus kan gjøre det vanskeligere for Trump å føre den politikken han ønsker. Foto: JIM WATSON / AFP

Hver sjette velger er «debutant»

Interessen for årets mellomvalg har vært markant større i år enn for fire år siden. 31 millioner amerikanere forhåndsstemte før valget, sammenlignet med 27 millioner i 2014.

En måling viser at 16 prosent av velgerne er førstegangsvelgere, noe som er et høyt tall i USA. I 2016 var ti prosent førstegangsvelgere.

En foreløpig valgdagsmåling som ABC har publisert, viser at andelen kvinner, ikke-hvite og registrerte demokrater som stemte, blir høyere enn i tidligere valg.

En annen måling viser at helsepolitikk var viktigste tema for 41 prosent av velgerne, mens innvandring var det viktigste for 23 prosent. Det er godt nytt for Demokratene, som har hatt helsepolitikk som sitt viktigste valgkamptema, mens Trump har satset på innvandringsmotstand.

Ett tall som er positivt for Trump, er at 68 prosent av de spurte mener at økonomien går bra, og at 35 prosent føler at deres egen situasjon er bedre.