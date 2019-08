Rundt 600 agenter fra De amerikanske innvandringsmyndighetene (ICE) gikk onsdag til aksjon for å arrestere papirløse innvandrere.

Ifølge Mike Hurst, statsadvokat i Det sørlige distriktet i Mississippi, var det den største aksjonen i USAs historie mot papirløse innvandrere på arbeidsplasser.

– De må følge våre lover, de må overholde våre regler, de må komme hit på lovlig vis ellers bør de ikke komme hit i det hele tatt, sa Hurst på en pressekonferanse.

Aksjonene kommer etter at president Donald Trump i juli lovet storaksjoner mot papirløse innvandrere.

Kvinner i håndjern føres inn på busser etter å ha blitt pågrepet på Koch Foods Inc i Morton i Mississippi. Foto: Rogelio V. Solis / AP

Fylte opp busser med pågrepne

Et av kyllingslakteriene der ICE gikk til aksjon ligger i Morton, omtrent midt i delstaten Mississippi.

Agentene gikk til aksjon inne på Koch Food Inc og selv om noen prøvde å løpe sin vei, ble alle etter hvert tatt.

– Det var en trist situasjon der inne, sier Domingo Candelaria til nyhetsbyrået AP. Han arbeider på fabrikken, men hadde papirene i orden og fikk gå etter å ha vist dem til ICE.

ICE angrep nok arbeidere til å fylle tre busser. De papirløse arbeiderne ble påsatt håndjern eller fikk armene bundet med strips, før de ble kjørt bort.

Rundt 70 familiemedlemmer og venner vinket og ropte «La dem gå! La dem gå!» da de ble kjørt til en militær hangar der sakene deres ble behandlet.

En av dem, en gråtende 13-åring med foreldre fra Guatemala, vinket farvel til moren mens han klamret seg fast til faren sin.

Domingo Candelaria (i rose T-skjorte) viser identifikasjonspapirer til ICE-agentene. Foto: Rogelio V. Solis / AP

Kjørt bort fra gråtende datter

En video som er lagt ut på Facebook viser ifølge BBC mennesker som er samlet utenfor fabrikken i Morton under aksjonen.

Et barn – datteren til en av de pågrepne kvinnene – gråter høyt mens kvinnene geleides inn på bussen.

– Moren hennes er der. Moren er hennes eneste verge, sier en kvinne til en politimann.

Den gråtende jenta spør politimannen: – Vær så snill, kan jeg få se moren min.

Barnet får etter en stund se moren, før hun blir kjørt bort med de andre pågrepne.

Etter at bussene hadde kjørt kom politimannen tilbake og sa til datteren at moren ville bli løslatt samme ettermiddag.

– Alt kommer til å bli bra, ikke bekymre deg om det, moren din kommer ikke til å bli deportert, det lover jeg deg, da politimannen til den gråtende jenta.

Ifølge Washington Post var imidlertid ikke moren løslatt onsdag kveld.

Barn fant ikke foreldrene

«Barn avsluttet første skoledag uten å ha noen foreldre å gå hjem til. Babyer og småbarn ble værende igjen i barnehager uten å bli hentet. Et barn lette etter sine foreldre på en parkeringsplass, uten å lykkes.»

Det er noen av historiene som medlemmer av MIRA, en organisasjon for innvandreres rettigheter, forteller til lokalavisen Jackson Free Press.

En del av barna som hadde fått foreldrene sine pågrepet, ble tatt hånd om av naboer og fremmede som tok dem til en lokal gymsal, skriver WJTV-journalisten Alex Love på Twitter.

Fungerende leder for ICE, Matthew Albence, sier at barn av pågrepne foreldre vil bli sendt til slektninger eller andre familier for å leve der, skriver AFP.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Noen av USAs rikeste

Kyllingslakteriene er kjent som noe av det dårligst betalte arbeidet i USA. Derfor tiltrekker de seg papirløse arbeidere, som har få muligheter til bedre betalt arbeid.

Offisielt er arbeidet med å slakte, partere og pakke kyllinger betalt med 9–12 dollar timen, men det er uklart om de papirløse får den lønnen.

Samtidig er Koch Foods et av USA største selskaper med 13.000 arbeidere på slakterier i seks delstater.

Eieren, Joseph Grendys, er ifølge Forbes av verdens tusen rikeste og har en formue på 3,3 milliarder dollar, rundt 30 milliarder norske kroner.

Ifølge statsadvokat Mike Hurst vil nå myndighetene også gå til aksjon mot dem som ansetter de papirløse.

– Til de som bruker illegale utlendinger for å vinne fordeler eller tjene raske penger, har vi en klar beskjed: Hvis vi finner ut at du har brutt loven, kommer vi etter deg, sa Hurst.