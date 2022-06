Amerikanske fremmedkrigere i russisk fangenskap

De to amerikanerne John-Robert Drueke (39) og Andy Tai Ngoc Huynh (27) ble meldt savnet 9. juni etter kamper nord for Kharkiv.

Fredag dukket det opp korte videoklipp av de to på prorussiske nyhetskanaler. Det var ikke klart hvem som hadde tatt dem til fange.

Mandag kom russiske myndigheter med sin versjon.

Russland sier de har tatt amerikanere til fange i Ukraina, melder det russiske nyhetsbyrået RIA.

Russland: De er ikke soldater

Kreml hevder amerikanerne holdt på med ulovlig aktivitet.

– En ting er helt klart: De begikk forbrytelser. De er ikke soldater i de ukrainske styrkene, så Genèvekonvensjonen gjelder ikke for dem, sier Vladimir Putins talsperson Dmitrij Peskov mandag.

Genèvekonvensjonen er en avtale mellom alle verdens stater og innebærer blant annet beskyttelse av krigsfanger.

Ifølge generaladvokat Sigrid Redse Johansen regnes de som opptrer på vegne av en stat som lovlige stridende. De må blant annet ha uniform i likhet med ukrainske soldater.

Fra før er to briter og en marokkaner dømt til døden av de prorussiske myndighetene i Donetsk. Domstolen er ikke internasjonalt anerkjent.

Den selverklærte lederen Denis Pusjilin har overfor den uavhengige avisen Novaja Gazeta uttalt at fangeutveksling ikke er aktuelt.

USA sier de jobber med saken

De to amerikanerne er blitt intervjuet av Russia Today. NRK bruker ikke sitater eller bilder av dette siden de snakker under tvang.

En talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet sier til CNN at de «har sett bildene og videoene av disse to amerikanske statsborgerne som angivelig er tatt til fange av Russlands militære styrker i Ukraina» og «overvåker situasjonen nøye».

Talspersonen sier de er i kontakt med ukrainske myndigheter, Den internasjonale Røde Kors-komiteen og familiene. Han sier de på grunn av personvernhensyn ikke har ytterligere kommentarer til sakene.

Savnet

En tredje mann, Grady Kurpasi, har vært savnet siden slutten av april. Kurpasi tjenestegjorde i marinen i 20 år, og gikk av med pensjon i 2021.

CNN har snakket med en venn som sier at Kurpasi valgte å jobbe frivillig sammen med ukrainere i Ukraina, med at han ikke så for seg å kjempe ved frontlinjen.

President Joe Biden sa fredag at han hadde blitt informert om tre amerikanere som er savnet i Ukraina etter å ha reist dit som fremmedkrigere.

– Vi vet ikke hvor de er, men jeg ønsket å understreke: Amerikanere bør ikke dra til Ukraina nå, sa Biden til CNN.