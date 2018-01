Amerikanske folkevalgte leter etter nye løsninger på budsjettkrisen

Medlemmene av Kongressen vender lørdag tilbake til forhandlingsbordet, skriver Washington Post.

Følg debatten i Senatet lørdag. Du trenger javascript for å se video. Følg debatten i Senatet lørdag.

Da Senatet startet sitt møte klokka 18 norsk tid, hadde allerede Republikanere i Representantenes hus hatt et møte bak lukkede dører, i tillegg til en åpen samling.

Republikanerne tok da en streng linje mot Demokratene, og begge partene har siden fredag skyldt på hverandre for nedstengningen.

Sent fredag lokal tid ble statlige institusjoner «stengt» for første gang på mer enn fire år, etter at Senatet avviste et budsjettforslag som ville holdt hjulene i gang i det amerikanske statsapparatet fram til 16. februar.

Samles lørdag

Både Republikanere og Demokrater sier de vil fortsette samtalene, og de utelukker ikke at de finner en løsning i løpet av helga.

Begge husene i Kongressen samles lørdag, i tillegg til at Demokrater og Republikanere har planlagt separate komitemøter i løpet av dagen.

Mick Mulvaney hadde fredag tro på en løsning på budsjettkrisen i løpet av helga. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

President Donald Trumps budsjettsjef Mick Mulvaney sa fredag at det var «en god sjanse» for at konflikten løses før statlige etater åpner mandag, noe som i så fall vil føre til begrensede konsekvenser av nedstengningen.

Dersom de ikke finner en løsning, vil en såkalt «shutdown» medføre at de fleste statlige ansatte sendes hjem fra jobb.

Hvem påvirkes?

Tjenester som har ansvar for «liv og helse», og tjenester som finansieres med midler som ikke hører innunder statsbudsjettet, slik som det amerikanske postvesenet, vil fortsette tross en nedstengning, ifølge New York Times.

Ifølge avisa vil de fleste av de nesten 14.500 ansatte i USAs miljødirektorat EPA bli sendt hjem, i henholdt til byråets plan i tilfelle nedstengning. Fredag sa imidlertid EPA-sjef Scott Pruitt at direktoratet har tilstrekkelig med ressurser til å fortsette arbeidet den neste uka.

Amerikanske nasjonalparker, slik som Zion i Utah, kommer trolig til å holde åpent tross mulig nedstengning. Foto: Rick Bowmer / AP

I det amerikanske innenriksdepartementet vil rundt tre fjerdedeler av de rundt 70.000 ansatte bli sendt hjem. I motsetning til ved tidligere nedstengninger kommer nasjonalparkene til å forbli åpne, men noen tjenester som krever ansatte, slik som leirplasser, vil ikke være i drift.

Russland-etterforskningen ledet av Robert Mueller kan trolig fortsette under nedstengningen. Foto: Jewel Samad / AFP

Flere titalls tusen ansatte i andre departementer risikerer å bli sendt hjem, deriblant rundt halvparten av de 740.000 sivilt ansatte i forsvarsdepartementet.

Et flertall av de ansatte i justisdepartementet vil fortsatt jobbe, deriblant spesialetterforsker Robert Mueller som leder Russland-etterforskningen i USA.

Trygdeordningen Medicare vil kunne fungere nærmest uten forstyrrelser, det samme gjelder det statlige organet med ansvar for trygdetjenester.

Kostet milliarder

Sist gang der amerikanske statsapparatet måtte stenge virksomheter som følge av manglende finansiering, var i 2013. Da ble over 800.000 ansatte permittert, deriblant 70 prosent av etterretningsoffiserene i CIA og NSA.

Budsjettkrisen i 2013 fikk store konsekvenser for veksten i amerikansk økonomi, skrev Dagens Næringsliv.

Den 16 dager lange nedstengningen førte ikke bare til at mange statsansatte måtte gå uten lønn i nærmere tre uker. Kredittvurderingsbyrået Standard & Poor's anslo at krisen kostet 24 milliarder dollar, som tilsvarte nær 144 milliarder norske kroner på den tida.