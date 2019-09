Amerikanske folkehelsemyndigheter advarer mot bruken av e-sigaretter

Helsetjenestemenn, lovgivere og foreldre har lenge varslet om at e-sigaretter er helsefarlig. I juli advarte Verdens helseorganisasjon (WHO) at e-sigaretter er «utvilsomt farlige» og bør reguleres etter offentliggjøringen av en ny rapport.

Nå har bekymringene rundt e-sigarettene nådd et nytt nivå etter at flere friske mennesker har blitt sykehusinnlagt etter bruk av sigarettene. Fredag ​​kunngjorde myndighetene et femte dødsfall koblet til e-sigaretter, og nå ber helsemyndigheter i USA folk om å slutte med e-sigaretter til de vet hvorfor så mange får alvorlig lungesykdom.

– Mens etterforskningen pågår, bør folk vurdere å ikke bruke e-sigaretter, forteller CDCs Dana Meaney-Delman fra USas offentlige helsebyrå CDC, til Buzzfeed.

En nasjonal «epidemi»

Helsepersonell i USA betegner sykdomstilfellene som en nasjonal epidemi etter at flere e-sigarett-røykere har fått alvorlige lungeskader. Det er rapportert 450 tilfeller i amerikanske delstater, og minst fem er døde.

– Det er virkelig mange spørsmålstegn. Det er mye informasjon som må samles, forteller Muntu Davis, talsperson for helsemyndighetene i Los Angeles til Reuters i forbindelse med offentliggjøringen av det femte dødsfallet.

De aller fleste ofrene er unge menn i 20-års alderen. Foto: EVA HAMBACH / AFP

E-sigaretter har vært i salg i mer enn et tiår, men rapporter om sykdom begynte å spre seg i år, skriver The Washington Post.

Avisen skriver at en undersøkelse fra statlige helseavdelinger i Illinois og Wisconsin sporer de første tegnene på sykdom blant 53 pasienter tilbake til april. Ofrene – for det meste unge menn i 20-årene – havnet raskt på sykehuset, og flere fikk intensiv behandling for lungeproblemer.

Rask forverret allmenntilstand

Pasientene opplever vanligvis hoste, brystsmerter eller pustebesvær før helsa deres blir så dårlig at de må legges inn på sykehus. Mange ofre har endt opp med akutt åndedrettssyndrom, en livstruende tilstand der væske bygger seg opp i lungene og forhindrer at oksygenet kroppen trenger sirkulere i blodomløpet.

Washington Post skriver blant annet om en ung mann som på få dager gikk fra å være en «20 år gammel turentusiast» til å bli holdt i live av to maskiner.

En av de unge pasientene opplevde å gå fra å være frisk til dødssyk på få dager. Dette trolig fordi han hadde brukt e-sigaretter. Foto: Erik Nylander/tt / NTB scanpix

– Han gikk fra å være syk til å være døden nær på bokstavelig talt to dager, forteller faren Daniel Mitchell til Washington Post.

Sønnen kom på bedringens vei, og seks uker etter at han forlot sykehuset, har Mitchell gjenopptatt fotturer. Men, med lungekapasiteten redusert med 25 prosent, går han ikke så lenge eller så ofte han pleide å gjøre. Han sliter også med sitt kortvarige minne.

Har enda ikke funnet syndebukkstoffet

Mange av de syke skal angivelig ha dampet THC-olje, et virkestoff som er den rusgivende substansen fra cannabis. Det er likevel mange som har samme symptomer uten å ha inntatt THC, og derfor har man ikke funnet en enkel substans som kan være grunnen til de mange sykdomstilfellene enda.

Tetrahydrocannabinol (THC) er et psykoaktivt virkestoff som finnes i høye konsentrasjoner i cannabisplanter. Flere av de syke skal ha dampet denne oljen i e-sigaretter. Foto: Richard Vogel / AP

Det første dødsfallet knyttet til e-sigaretter ble rapportert 23. august i Illinois i USA.

Det er så langt ikke blitt rapportert om lignende dødsfall i Norge.