Amerikanske flyselskap truar med å setje fly på bakken dersom 5G-nettet blir innført

Det kan bli «katastrofale forstyrringar» for både reising og transport av varer, dersom teleselskapa tek i bruk 5G-teknologien onsdag, som planlagt, heiter det i eit brev som er sendt til mellom andre transportminister Pete Buttigieg.

Teleselskapa Verizon og AT&T har allereie utsett lanseringa av 5G-tenesta to gonger etter protestar frå flyselskap og flyprodusentar.

Dei er redde for at 5G-nettet skal forstyrre radarane som viser kor høgt flyet er over bakken. Dersom sikten er dårleg, vil ikkje flya kunne lande. Teleselskapa avviser dette, og viser til omfattande testing i mange land.

Delta Air Lines er eitt av selskapa som står bak brevet til transportminister Pete Buttigieg. Foto: Charlie Riedel / AP

– Økonomisk katastrofe

5G er femte generasjons mobilnett, som no blir introdusert i stadig fleire land. Det er eit raskare nettsamband enn 4G-nettet.

Leiarane ber om at 5G ikkje blir innført innanfor ein radius på godt og vel 3 kilometer frå rullebanar på flyplassane i USA. Brevet er underteikna av toppsjefane i dei største amerikanske flyselskapa: American, United, Delta og Southwest.

I brevet seier dei at det kan bli «økonomisk katastrofe» dersom nettet blir teke i bruk før det er gjort nødvendige oppdateringar og endringar av utstyr.

– For å seie det rett ut: Handelen i nasjonen vil stoppe opp, heiter det i brevet, som også er signert av fraktselskapa FedEx og UPs.

– Ikkje opplevd problem i Noreg

Seksjonssjef Henning Tennes for Flyplass og flysikring i Luftfartstilsynet opplyser til NTB at dei ikkje har opplevd slike problem i Noreg.

– Vi har ikke opplevd liknande problem i Norge, men vi er kjent med problematikken i USA. Luftfartstilsynet følgjer opp dette temaet her i Noreg kontinuerleg, og det er utført ein test ved ei norsk lufthamn. Den ga ikkje negative utslag, seier han.

5G-nettet blir introdusert i stadig fleire land. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Blir teke i bruk onsdag

Luftfartstilsynet FAA sa søndag at enkelte transponderar trygt kan brukast i område der 5G er introdusert. 48 av dei 88 flyplassane som er mest utsette for forstyrringar på grunn av 5G, er godkjende.

Flyselskapa fryktar at attverande avgrensingar på dei flyplassane, kombinert med at store mengder utstyr ikkje er godkjent, kan føre til ei krise. Tusenvis av fly kan bli sette på bakken, meiner dei.

Verizon og AT&T vann anbodsrunden for å få drive 5G i frekvensen mellom 3,7 og 3,98 GHz, og innføringa skulle etter planen starte 5. desember. Om han ikkje blir blokkert av føderale styresmakter, eller teleselskapa blir samde med flyselskapa om ein avtale, blir nettet skrudd på i heile USA onsdag.