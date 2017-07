Amerikanske bombefly fløy nær den nordkoreanske grensen

De to bombeflyene hadde følge av et sørkoreansk kampfly, og de fløy lavt over en flybase i Sør-Korea før de fløy tilbake til den amerikanske militærbasen på øya Guam i Stillehavet, opplyser Pentagon.

– Diplomati er hovedsporet

I en uttalelse bekrefter de at flyvningen var en reaksjon på Nord-Koreas prøveoppskytinger den siste tida, senest på fredag. Nord-Koreas myndigheter hevder at de nå er i stand til å ramme mål på det amerikanske fastlandet, inkludert storbyer som Chicago og Los Angeles.

– Nord-Korea er den største trusselen mot stabiliteten i regionen. Diplomati er hovedsporet, men vi har et ansvar overfor USA og våre allierte om å planlegge for et verste fall-scenario, sier general Terrence J. O'Shaughnessy til AP.

SE VIDEO: Fredag skjøt Nord-Korea opp nok en langdistanserakett. Flere eksperter sier at landet nå er i stand til å ramme mål i USA. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Fredag skjøt Nord-Korea opp nok en langdistanserakett. Flere eksperter sier at landet nå er i stand til å ramme mål i USA.

Det er sjelden amerikanske fly flyr så nær grensa til Nord-Korea. Øvelsen var et åpenbart svar på det USA oppfatter som en økende trusselen fra landet.

Trump skjeller ut Kina

USAs president Donald Trump gikk i natt til angrep på Kina og anklaget dem for å være unnfallende i sin håndtering av trusselen fra Nord-Korea.

– Jeg er svært skuffet over Kina. Våre dumme, tidligere ledere har latt dem tjene hundrevis av milliarder dollar på handel, men de gjør ingenting for oss med Nord-Korea. De bare snakker. Vi vil ikke tillate at dette fortsetter. Kina kunne enkelt løst dette problemet, skriver Trump på Twitter.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Trump har gjentatte ganger bedt Kina om å agere overfor nabolandet, men kinesiske myndigheter insisterer på at dialog er den beste løsningen.

Har diskutert militære tiltak

Japans utenriksminister Fumio Kishida har i helgen hatt telefonsamtaler med sin amerikanske motpart Rex Tillerson. De to ble enige om at man er nødt til å utøve «et størst mulig press» på nordkoreanerne.

– Vi vil samarbeide tett om å gjennomføre den siste resolusjonen fra Sikkerhetsrådet, i tillegg til andre tiltak. Vi vil jobbe med Kina og Russland, sier Kishida.

Ifølge Pentagon har amerikanske og sørkoreanske forsvarstopper diskutert mulighetene for et militært svar på Nord-Koreas rakettoppskyting.