– Denne debatten vil uten tvil svinge en del velgere. Det er utrolig nok en del som fortsatt ikke har bestemt seg, og disse trenger å vite at de gjør det riktige valget.

Det konkluderte en positiv Gavis Newsom til NRK i forkant av nattens presidentdebatt.

Han er guvernør i California, og utpekt som en mulig arvtaker hos demokratene i 2028.

Etter debattens slutt var Newsom mer ordknapp:

– Vi ser framover.

STØTTER BIDEN: Guvernør i California, Gavin Newsom, var ordknapp etter nattens debatt. Foto: AFP

Nattens duell mellom Joe Biden og Donald Trump har vakt reaksjoner. Ekspertene er ikke nådige i sin dom:

Biden er en gammel mann som roter med ord, tall og fakta. Og selv om Trump kommer med mange udokumenterte påstander, er det liten tvil om hvem som var nattens vinner.

– Handler ikke om stil

Flere kommentatorer i amerikanske aviser mener Bidens opptreden var så dårlig at han bør trekke seg.

«Jeg håper han ser over debattprestasjonen sin torsdag kveld og trekker seg fra løpet», skriver The New York Times-spaltist Nichoklas Kristof.

Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Newsom mener at slikt snakk er unyttig og unødvendig. Til MSNBC tar han Biden i forsvar:

– Du snur ikke ryggen til på grunn av en enkelt opptreden. Hva slags parti gjort det?

I Atlanta flokket journalister flokket seg rundt Bidens støttespillere etter debatten, skriver Politico. På spørsmål om Newsom er villig til å stille som en erstatning for Biden, svarer han at han er veldig stolt av sin president.

– Fra mitt ydmyke perspektiv handler dette ikke om stil. Det handler om å levere resultater for det amerikanske folk.

Skryter av Trump

I den andre leiren feirer republikanerne. Byron Donalds er tidligere nevnt som en mulig visepresidentkandidat for Donald Trump. Til NRK sier Donalds at han mener det var en god kveld for Trump.

– Han var rolig, samlet og snakket om problemstillingene i landet vårt.

Om Biden sier Donalds at han vil la folket tale for seg selv.

– Men som en amerikaner, republikaner og afroamerikaner – dette så ikke bra ut for Biden. Jeg er bekymret.

Kongressmedlem i Florida, Byron Donalds. Foto: AFP

Republikaneren Ben Carson, som var statssekretær for bolig- og byutvikling under Trump-administrasjonen, er også klar i sin tale:

– Som amerikansk statsborger var det litt flaut at resten av verden ser lederen av landet ditt bable slik, sier han til NRK.

Carson mener nattens presidentdebatt var viktig, selv om det er lenge igjen til valget.

– Folk trenger å høre fra begge sider. Mange forholder seg til nyhetsmedier som samsvarer med deres ideologi, men her får du det rett fra kilden.

– Hva med alle påstandene om løgner?

– Det som er bra er at du kan faktasjekke disse tingene. Jeg håper ansvarlige medier gjør dette og viser hvem som faktisk lyver.

Den amerikanske nyhetskanalen CNN har gjort nettopp dette. Flere av Trumps påstander fra debatten blir slått ned som falske.

Blant annet sa han at demokratene «vil drepe barn i åttende og niende måned av graviditeten, eller til og med fødsel». Trump sa også atBiden vil firedoble dagens skatter. CNNs faktasjekkere skriver at begge utsagnene ikke stemmer.